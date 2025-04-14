Ни одного удара по воротах. В Италии оценили игру Довбика в дерби с Лацио

13 апреля состоялся матч 32-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Лацио» и «Рома». Команды не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 1:1.

С первых минут на поле вышел форвард римского клуба Артем Довбик, который был заменен в конце второго тайма. Итальянская пресса оценила выступление украинского футболиста:

«Был малозаметен во время матча, особо не помогал партнерам по команде. С другой стороны у было очень мало возможностей, чтобы проявить себя на поле», – отметили в прессе.

Статистические порталы подсчитали, что за 84 минуты Довбик не нанес ни одного удара в сторону ворот, сделал 16 касания мяча, девять передач и один раз нарушил правила.

В текущем сезоне форвард провел 41 матч во всех турнирах, где забил 16 голов и отдал две результативные передачи. «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице, в активе клуба – 54 балла.