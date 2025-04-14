Как выглядит рейтинг WTA перед стартом турниров в Штутгарте и Руане
Особых изменений нет, поскольку на прошлой неделе девушки играли за свои сборные
14 апреля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки играли за свои сборные в матчевых противостояниях Кубка Билли Джин Кинг.
Поскольку поединки в КБДК не приносят рейтинговых очков, особых изменений в рейтинге нет.
Топ-5: Арина Соболенко, Ига Свентек, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мэдисон Киз.
На неделе с 14 по 20 апреля пройдут грунтовые турниры WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане. В основе соревнований в Германии из украинок сыграет Даяна Ястремская, а во Франции – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.
Топ-10 рейтинга WTA
Лучшие теннисистки Украины сохранили свои места: Элина Свитолина – 18-я, Марта Костюк – 25-я, Даяна Ястремская – 46-я, Ангелина Калинина – 65-я, Юлия Стародубцева – 103-я.
Одно место прибавила Дарья Снигур (139-я), а Анастасия Соболева утратила 12 мест и теперь идет на 216-й позиции.
Топ-20 украинок в рейтинге WTA
В парном рейтинге также без особых изменений. Первая десятка сохранила свои места.
В частности и Людмила Киченок, которая идет девятой. В топ-100 из украинок также находятся Марта Костюк (49-я) и Надежда Киченок (57-я).
Топ-10 парного рейтинга WTA
Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA
Гонка на WTA Finals 2025
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