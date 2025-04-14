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WTA
14 апреля 2025, 14:37 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:05
229
0

Как выглядит рейтинг WTA перед стартом турниров в Штутгарте и Руане

Особых изменений нет, поскольку на прошлой неделе девушки играли за свои сборные

14 апреля 2025, 14:37 | Обновлено 14 апреля 2025, 15:05
229
0
Как выглядит рейтинг WTA перед стартом турниров в Штутгарте и Руане
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 апреля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки играли за свои сборные в матчевых противостояниях Кубка Билли Джин Кинг.

Поскольку поединки в КБДК не приносят рейтинговых очков, особых изменений в рейтинге нет.

Топ-5: Арина Соболенко, Ига Свентек, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мэдисон Киз.

На неделе с 14 по 20 апреля пройдут грунтовые турниры WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане. В основе соревнований в Германии из украинок сыграет Даяна Ястремская, а во Франции – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшие теннисистки Украины сохранили свои места: Элина Свитолина – 18-я, Марта Костюк – 25-я, Даяна Ястремская – 46-я, Ангелина Калинина – 65-я, Юлия Стародубцева – 103-я.

Одно место прибавила Дарья Снигур (139-я), а Анастасия Соболева утратила 12 мест и теперь идет на 216-й позиции.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге также без особых изменений. Первая десятка сохранила свои места.

В частности и Людмила Киченок, которая идет девятой. В топ-100 из украинок также находятся Марта Костюк (49-я) и Надежда Киченок (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Гонка на WTA Finals 2025

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рейтинг WTA Надежда Киченок Людмила Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Мэдисон Киз Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Паула Бадоса Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Мирра Андреева Александра Олейникова Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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