Как выглядит рейтинг WTA перед стартом турниров в Штутгарте и Руане

14 апреля женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки играли за свои сборные в матчевых противостояниях Кубка Билли Джин Кинг.

Поскольку поединки в КБДК не приносят рейтинговых очков, особых изменений в рейтинге нет.

Топ-5: Арина Соболенко, Ига Свентек, Джессика Пегула, Коко Гауфф, Мэдисон Киз.

На неделе с 14 по 20 апреля пройдут грунтовые турниры WTA 500 в Штутгарте и WTA 250 в Руане. В основе соревнований в Германии из украинок сыграет Даяна Ястремская, а во Франции – Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Топ-10 рейтинга WTA

Лучшие теннисистки Украины сохранили свои места: Элина Свитолина – 18-я, Марта Костюк – 25-я, Даяна Ястремская – 46-я, Ангелина Калинина – 65-я, Юлия Стародубцева – 103-я.

Одно место прибавила Дарья Снигур (139-я), а Анастасия Соболева утратила 12 мест и теперь идет на 216-й позиции.

Топ-20 украинок в рейтинге WTA

В парном рейтинге также без особых изменений. Первая десятка сохранила свои места.

В частности и Людмила Киченок, которая идет девятой. В топ-100 из украинок также находятся Марта Костюк (49-я) и Надежда Киченок (57-я).

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинге WTA

Гонка на WTA Finals 2025