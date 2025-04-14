Клаудио РАНЬЕРИ: «Я буду скучать по этому»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери оценил последний матч Серии А против «Лацио» (1:1)

«Я римлянин и для меня прекрасно завершить сезон без единого поражения в дерби. Да, я хотел победы, но в жизни не все происходит так, как ты планируешь. Я буду скучать по этому, по заполненному Стадио Олимпико. Это место вдохновляет меня, стимулирует выкладываться до конца», – сказал Раньери.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.