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Италия
14 апреля 2025, 19:39 |
141
0

Клаудио РАНЬЕРИ: «Я буду скучать по этому»

Тренер «волков» оценил последний матч Серии А против «Лацио» (1:1)

14 апреля 2025, 19:39 |
141
0
Клаудио РАНЬЕРИ: «Я буду скучать по этому»
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери оценил последний матч Серии А против «Лацио» (1:1)

«Я римлянин и для меня прекрасно завершить сезон без единого поражения в дерби. Да, я хотел победы, но в жизни не все происходит так, как ты планируешь. Я буду скучать по этому, по заполненному Стадио Олимпико. Это место вдохновляет меня, стимулирует выкладываться до конца», – сказал Раньери.

Ранее главный тренер римской «Ромы» Клаудио Раньери высказался об игре украинского форварда «волков» Артема Довбика против «Лацио» (1:1) в 32 туре итальянской Серии А.

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Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Клаудио Раньери Лацио Лацио - Рома
Дмитрий Олейник Источник: DAZN
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