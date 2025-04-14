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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Он не готов к выходу в старте против Арсенала»
Испания
14 апреля 2025, 19:01 |
1503
0

АНЧЕЛОТТИ: «Он не готов к выходу в старте против Арсенала»

Дани Себальос не выйдет в старте против канониров

14 апреля 2025, 19:01 |
1503
0
АНЧЕЛОТТИ: «Он не готов к выходу в старте против Арсенала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

По информации испанских СМИ, помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти посоветовал своему отцу не выпускать в стартовом составе на этот матч полузащитника Дани Себальоса.

«Себальос не готов к выходу в старте против Арсенала... но он может помочь нам в конце матча, если понадобится», – сказал Давиде.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

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Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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