АНЧЕЛОТТИ: «Он не готов к выходу в старте против Арсенала»

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

По информации испанских СМИ, помощник главного тренера «Реала» Давиде Анчелотти посоветовал своему отцу не выпускать в стартовом составе на этот матч полузащитника Дани Себальоса.

«Себальос не готов к выходу в старте против Арсенала... но он может помочь нам в конце матча, если понадобится», – сказал Давиде.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.