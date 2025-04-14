Звезда вечера. Трабзонспор оценил игру Зубкова в матче, где он забил дважды
Украинский вингер помог клубу победить в поединке 31-го тура
13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Ризеспор».
Хозяева одолели соперника со счетом 2:0. В стартовом составе «Трабзонспора» вышел украинский вингер Александр Зубков, который оформил дубль в этом противостоянии.
Клуб опубликовал в социальных сетях атмосферное фото с футболистом, которое подписал «Star of the Night».
В текущем сезоне Зубков провел в составе «Трабзонспора» 11 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал две результативные передачи.
𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 🌟 pic.twitter.com/r2bkugWvFD— Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) April 13, 2025
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