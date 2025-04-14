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  4. Звезда вечера. Трабзонспор оценил игру Зубкова в матче, где он забил дважды
Турция
14 апреля 2025, 12:22 |
570
1

Звезда вечера. Трабзонспор оценил игру Зубкова в матче, где он забил дважды

Украинский вингер помог клубу победить в поединке 31-го тура

14 апреля 2025, 12:22 |
570
1
Звезда вечера. Трабзонспор оценил игру Зубкова в матче, где он забил дважды
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Ризеспор».

Хозяева одолели соперника со счетом 2:0. В стартовом составе «Трабзонспора» вышел украинский вингер Александр Зубков, который оформил дубль в этом противостоянии.

Клуб опубликовал в социальных сетях атмосферное фото с футболистом, которое подписал «Star of the Night».

В текущем сезоне Зубков провел в составе «Трабзонспора» 11 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Ризеспор Александр Зубков
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Зубков по суті і створив переможний результат. Вболівальники Трабзонспора наразі ним дуже задоволені
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