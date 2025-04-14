Звезда вечера. Трабзонспор оценил игру Зубкова в матче, где он забил дважды

13 апреля состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Трабзонспор» и «Ризеспор».

Хозяева одолели соперника со счетом 2:0. В стартовом составе «Трабзонспора» вышел украинский вингер Александр Зубков, который оформил дубль в этом противостоянии.

Клуб опубликовал в социальных сетях атмосферное фото с футболистом, которое подписал «Star of the Night».

В текущем сезоне Зубков провел в составе «Трабзонспора» 11 матчей во всех турнирах, где забил пять голов и отдал две результативные передачи.