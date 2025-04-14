«Позор тем, кто критиковал его». Реакция болельщиков на дубль Зубкова

В матче 31-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» на своем поле принимал «Ризеспор». Хозяева одержали победу благодаря дублю украинского вингера Александра Зубкова.

Зубков вышел в стартовом составе «Трабзонспора» и открыл счет на 15-й минуте поединка. А на 21-й минуте Александр отправил в ворота соперника второй мяч.

Теперь у Зубкова, который перешел в «Трабзонспор» из «Шахтера» во время зимнего трансферного окна, 5 забитых мячей за новый клуб.

Cimbom Sevdası: Где ты был на матче Фенербахче?

trabz.10lii61#TFFİSTİFA: Новый царь севера.

Seyit: Кроме Угурджана и Зубкова никто из них не может быть игроком Трабзонспора.

Trabcellona: Зубков играет так, как будто он болельщик «Трабзонспора» с 1967 года. Позор тем, кто критиковал этого человека в свое время.

Gökhan Erdem: Хочу посмотреть Зубкова через день. Я отдохну 24 часа и посмотрю ещё раз. Даже когда мяч летит к его ногам, я чувствую себя хорошо. И Мустафа Эскихеллач, который бежит слева, как будто бежит к своей любви.

kimmich tekke: Александр Зубков. Спустя длительное время в команду пришел фланговый игрок, за которым я с удовольствием наблюдаю.

Eray Öztürk: Шеф, можешь найти нам левого вингера вроде Зубкова?

Kenan akyasan: Такие игроки, как Александр Зубков, являются звездами, они выиграют ваши матчи и дарят вам трофеи, плюс Мустафа Эскихеллач.