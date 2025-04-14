«Позор тем, кто критиковал его». Реакция болельщиков на дубль Зубкова
Вингер «Трабзонспора» забил два мяча в матче с «Ризеспором»
В матче 31-го тура чемпионата Турции «Трабзонспор» на своем поле принимал «Ризеспор». Хозяева одержали победу благодаря дублю украинского вингера Александра Зубкова.
Зубков вышел в стартовом составе «Трабзонспора» и открыл счет на 15-й минуте поединка. А на 21-й минуте Александр отправил в ворота соперника второй мяч.
Теперь у Зубкова, который перешел в «Трабзонспор» из «Шахтера» во время зимнего трансферного окна, 5 забитых мячей за новый клуб.
Cimbom Sevdası: Где ты был на матче Фенербахче?
trabz.10lii61#TFFİSTİFA: Новый царь севера.
Seyit: Кроме Угурджана и Зубкова никто из них не может быть игроком Трабзонспора.
Trabcellona: Зубков играет так, как будто он болельщик «Трабзонспора» с 1967 года. Позор тем, кто критиковал этого человека в свое время.
Gökhan Erdem: Хочу посмотреть Зубкова через день. Я отдохну 24 часа и посмотрю ещё раз. Даже когда мяч летит к его ногам, я чувствую себя хорошо. И Мустафа Эскихеллач, который бежит слева, как будто бежит к своей любви.
kimmich tekke: Александр Зубков. Спустя длительное время в команду пришел фланговый игрок, за которым я с удовольствием наблюдаю.
Eray Öztürk: Шеф, можешь найти нам левого вингера вроде Зубкова?
Kenan akyasan: Такие игроки, как Александр Зубков, являются звездами, они выиграют ваши матчи и дарят вам трофеи, плюс Мустафа Эскихеллач.
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 13, 2025
Trabzonspor 2-0 Çaykur Rizespor #TSvÇRS pic.twitter.com/vntcKhq1HO
𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐎𝐟 𝐓𝐡𝐞 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 🌟 pic.twitter.com/r2bkugWvFD— Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) April 13, 2025
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