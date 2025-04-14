Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Футболисты получат вознаграждение, если смогут осуществить камбек
8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.
Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.
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Перед второй игрой между командами президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к своим футболистам:
«Если вы совершите камбэк и пройдете в полуфинал, вы получите вознаграждение от клуба».
Ответный матч между мадридским Реалом и Арсеналом состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.
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