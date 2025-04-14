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  4. Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Лига чемпионов
14 апреля 2025, 12:18 |
1918
2

Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание

Футболисты получат вознаграждение, если смогут осуществить камбек

14 апреля 2025, 12:18 |
1918
2
Перес обратился к игрокам Реала перед 2-й игрой с Арсеналом. Дал обещание
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

8 апреля прошел первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Арсенал и Реал.

Коллективы сыграли на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Поединок завершился со счетом 3:0 в пользу канониров.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Перед второй игрой между командами президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к своим футболистам:

«Если вы совершите камбэк и пройдете в полуфинал, вы получите вознаграждение от клуба».

Ответный матч между мадридским Реалом и Арсеналом состоится в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу 16 апреля в 22:00 по киевскому времени.

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Флорентино Перес Арсенал Лондон Реал Мадрид Лига чемпионов Реал - Арсенал премиальные
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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ALM
Перець те саме і суддям скаже.
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0
ivankondrat96
А прикольна схема. Програти перший матч, потім виграти другий та отримати бонус. Є певні ризики, але...
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-1
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