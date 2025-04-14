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  4. Переговоры провалились. Футболист Реала готовиться к уходу из клуба летом
Испания
14 апреля 2025, 11:40 |
625
0

Переговоры провалились. Футболист Реала готовиться к уходу из клуба летом

Лукас Васкес с высокой вероятностью покинет Мадрид

14 апреля 2025, 11:40 |
625
0
Переговоры провалились. Футболист Реала готовиться к уходу из клуба летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукас Васкес

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет клуб во время летнего трансферного окна после окончания действующего соглашения.

33-летний испанец вел длительные переговоры с руководством команды, однако стороны не смогли договориться об условиях будущего контракта.

«Васкесу планировали предложить сделку еще на один год, но все зашло в тупик. Обе стороны не могут договориться ждут окончания сезона. С высокой вероятностью, защитник проводит последние матчи в футболке «Реала», – сообщил источник.

В текущем сезоне Лукас провел 42 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость испанца составляет 3,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что клуб из чемпионата Саудовской Аравии предложил Васкесу контракт на два года и зарплату в 15 млн евро.

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Реал Мадрид Лукас Васкес трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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