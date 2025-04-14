Переговоры провалились. Футболист Реала готовиться к уходу из клуба летом

Защитник мадридского «Реала» Лукас Васкес покинет клуб во время летнего трансферного окна после окончания действующего соглашения.

33-летний испанец вел длительные переговоры с руководством команды, однако стороны не смогли договориться об условиях будущего контракта.

«Васкесу планировали предложить сделку еще на один год, но все зашло в тупик. Обе стороны не могут договориться ждут окончания сезона. С высокой вероятностью, защитник проводит последние матчи в футболке «Реала», – сообщил источник.

В текущем сезоне Лукас провел 42 матча во всех турнирах, где забил два гола и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость испанца составляет 3,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что клуб из чемпионата Саудовской Аравии предложил Васкесу контракт на два года и зарплату в 15 млн евро.