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  4. «Ты уже проиграл». Легендарный капитан МЮ разнес игроков после матча АПЛ
Англия
14 апреля 2025, 12:27 |
739
0

«Ты уже проиграл». Легендарный капитан МЮ разнес игроков после матча АПЛ

Рой Кин не понимает футболистов «красных дьяволов»

14 апреля 2025, 12:27 |
739
0
«Ты уже проиграл». Легендарный капитан МЮ разнес игроков после матча АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в матче против «Ньюкасла» в 32 туре АПЛ (1:4).

«Когда ты играешь за большой клуб и выкладываешься только в отдельных матчах – против «Ман Сити» или «Ливерпуля» – это значит, что ты избирательно относишься к своей работе. А такого быть не должно. У игрока «МЮ» должен быть менталитет, что каждая игра – это большая игра.

Матч с «Ньюкаслом» не имел яркой вывески и отношение некоторых футболистов к нему было соответствующее. Но уже в четверг матч с «Лионом» в Лиге Европы – и он «важен», поэтому, пожалуй, и настройка будет другой. Если ты начинаешь делить матчи на важные и неважные, то ты уже в проигрыше», – сказал Кин.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед подверг критике своих одноклубников после матча против «Ньюкасла».

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Рой Кин Манчестер Юнайтед Ньюкасл чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Манчестер Юнайтед
Олег Вахоцкий Источник: Manchester Evening News
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