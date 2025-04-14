«Ты уже проиграл». Легендарный капитан МЮ разнес игроков после матча АПЛ

Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился эмоциями после разгромного поражения своей команды в матче против «Ньюкасла» в 32 туре АПЛ (1:4).

«Когда ты играешь за большой клуб и выкладываешься только в отдельных матчах – против «Ман Сити» или «Ливерпуля» – это значит, что ты избирательно относишься к своей работе. А такого быть не должно. У игрока «МЮ» должен быть менталитет, что каждая игра – это большая игра.

Матч с «Ньюкаслом» не имел яркой вывески и отношение некоторых футболистов к нему было соответствующее. Но уже в четверг матч с «Лионом» в Лиге Европы – и он «важен», поэтому, пожалуй, и настройка будет другой. Если ты начинаешь делить матчи на важные и неважные, то ты уже в проигрыше», – сказал Кин.

Ранее капитан Манчестер Юнайтед подверг критике своих одноклубников после матча против «Ньюкасла».