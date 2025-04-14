«Еще рано». Марченко заговорил о задачах Украины в Кубке Билли Джин Кинг
Илья Марченко удовлетворен выступлением сборной Украины в квалификации
Капитан женской сборной Украины по теннису Илья Марченко заговорил о задачах «сине-желтых» на финальный этап Кубка Билли Джин Кинг.
- Есть ли уже мысли о самом турнире Билли Джин Кинг? Восемь лучших сборных туда отбираются!
– Нет. Мы пока наслаждаемся моментом.
– По вашему мнению, есть ли соперники, которых можно занести в разряд желаемых? Или там уже все сильные будут?
– Не буду строить сейчас каких-то прогнозов, не люблю этим заниматься. Будет жребий, сетка, там и поговорим.
- То, что это будет для Украины, дебютный Кубок Билли Джин Кинг добавит какой-нибудь драйв?
– Я очень надеюсь, что мне удастся собрать самый сильный наш состав. В этом случае мы можем надеяться на хорошие результаты.
- Вы как капитан сборной как будете настраиваться на этот турнир и как будете готовиться?
– Очень рано об этом говорить, заявил Марченко.
Кроме Украины, квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.
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