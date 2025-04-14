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  4. Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора
Турция
14 апреля 2025, 10:42 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:46
783
4

Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора

Александр Зубков принес Трабзонспору победу в чемпионате Турции

14 апреля 2025, 10:42 | Обновлено 14 апреля 2025, 10:46
783
4
Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

В матче 31-го тура чемпионата Турции Трабзонспор на своем поле победил Ризеспор со счетом 2:0.

Дублем за хозяев отличился 28-летний украинский атакующий полузащитник Александр Зубков.

Украинец стал первым иностранным игроком в истории Трабзонспора, сделавшим дубль в матче Суперлиги против Ризеспора.

Александр Зубков забил уже 4 гола в турецкой Суперлиге. Лидером среди украинцев в чемпионате Турции остается Артем Кравец, забивший 25 голов.

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Александр Зубков чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Ризеспор
Олег Вахоцкий Источник: Opta
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Комментарии 4
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kampusk
)) А еще первым в истории, который забил 2 гола, например, на 15 и 42 минутах.
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Gargantua81
Палкин себя за жопу кусает
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