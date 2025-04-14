Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора

В матче 31-го тура чемпионата Турции Трабзонспор на своем поле победил Ризеспор со счетом 2:0.

Дублем за хозяев отличился 28-летний украинский атакующий полузащитник Александр Зубков.

Украинец стал первым иностранным игроком в истории Трабзонспора, сделавшим дубль в матче Суперлиги против Ризеспора.

Александр Зубков забил уже 4 гола в турецкой Суперлиге. Лидером среди украинцев в чемпионате Турции остается Артем Кравец, забивший 25 голов.