Украинский след. Дубль Зубкова вошел в историю Трабзонспора
Александр Зубков принес Трабзонспору победу в чемпионате Турции
В матче 31-го тура чемпионата Турции Трабзонспор на своем поле победил Ризеспор со счетом 2:0.
Дублем за хозяев отличился 28-летний украинский атакующий полузащитник Александр Зубков.
Украинец стал первым иностранным игроком в истории Трабзонспора, сделавшим дубль в матче Суперлиги против Ризеспора.
Александр Зубков забил уже 4 гола в турецкой Суперлиге. Лидером среди украинцев в чемпионате Турции остается Артем Кравец, забивший 25 голов.
2 - Oleksandr Zubkov, @Trabzonspor tarihinde bir Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a iki gol atan ilk yabancı oyuncu oldu. Duble. pic.twitter.com/aceTW9dAdR— OptaCan (@OptaCan) April 13, 2025
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