«Не все получалось». Марченко назвал самый сложный матч Кубка Билли Джин
Илья вспомнил матч Элины Свитолиной против представительницы Польши
Капитан национальной сборной Украины по теннису Илья Марченко рассказал, какой матч «сине-желтых» был самым сложным в квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025 года.
- Из шести поединков против Польши и Швейцарии, какой матч был самым эмоциональным и напряженным?
– Наверное, второй матч против Польши. У Элины не все получалось. Соперница была неудобной. Было пять сетболов. Но Элина проявила характер. Думаю, это было ключевое очко для нас, – признался Марченко.
Элина Свитолина в двух сетах одолела представительницу Польши Майю Хвалинскую (WTA 121), отыграв 5 сетболов в первом сети 7:6 (7:4), 6:3.
Кроме Украины, квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.
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