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  4. «Не все получалось». Марченко назвал самый сложный матч Кубка Билли Джин
Кубок Билли Джин Кинг
14 апреля 2025, 10:34 |
217
0

«Не все получалось». Марченко назвал самый сложный матч Кубка Билли Джин

Илья вспомнил матч Элины Свитолиной против представительницы Польши

14 апреля 2025, 10:34 |
217
0
«Не все получалось». Марченко назвал самый сложный матч Кубка Билли Джин
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Капитан национальной сборной Украины по теннису Илья Марченко рассказал, какой матч «сине-желтых» был самым сложным в квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025 года.

- Из шести поединков против Польши и Швейцарии, какой матч был самым эмоциональным и напряженным?

– Наверное, второй матч против Польши. У Элины не все получалось. Соперница была неудобной. Было пять сетболов. Но Элина проявила характер. Думаю, это было ключевое очко для нас, – признался Марченко.

Элина Свитолина в двух сетах одолела представительницу Польши Майю Хвалинскую (WTA 121), отыграв 5 сетболов в первом сети 7:6 (7:4), 6:3.

Кроме Украины, квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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