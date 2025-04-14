«Не все получалось». Марченко назвал самый сложный матч Кубка Билли Джин

Капитан национальной сборной Украины по теннису Илья Марченко рассказал, какой матч «сине-желтых» был самым сложным в квалификации Кубка Билли Джин Кинг 2025 года.

- Из шести поединков против Польши и Швейцарии, какой матч был самым эмоциональным и напряженным?

– Наверное, второй матч против Польши. У Элины не все получалось. Соперница была неудобной. Было пять сетболов. Но Элина проявила характер. Думаю, это было ключевое очко для нас, – признался Марченко.

Элина Свитолина в двух сетах одолела представительницу Польши Майю Хвалинскую (WTA 121), отыграв 5 сетболов в первом сети 7:6 (7:4), 6:3.

Кроме Украины, квалификацию также прошли: Великобритания, США, Испания, Казахстан и Япония.