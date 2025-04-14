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  4. Лучший футболист УПЛ рассказал о возможном уходе из чемпионата летом
Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 10:44 |
1732
3

Лучший футболист УПЛ рассказал о возможном уходе из чемпионата летом

Бруниньо поделился мнением о своем контракте с «Карпатами»

14 апреля 2025, 10:44 |
1732
3
Лучший футболист УПЛ рассказал о возможном уходе из чемпионата летом
ФК Карпаты. Бруниньо

Полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо поделился эмоциями после признания лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в феврале-марте. Кроме того, футболист прокомментировал возможность продления контракта с клубом:

– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за «Карпаты». Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.

– Наверное, это влияет на желание оставаться в «Карпатах»?

– Да, конечно.

– У тебя есть волнения о ситуации с продлениям контракта?

– В «Карпатах» я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит «Атлетико Минейро». Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении сделки. Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конечном итоге», – сообщил Бруниньо.

В текущем сезоне бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Бруниньо составляет 800 тысяч евро.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Бруниньо лучший игрок
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 3
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serhiy
Так двох місяців ). Спокуха ).
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+1
Saar
Який-який футболіст УПЛ!???🤣🤣
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+1
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