Лучший футболист УПЛ рассказал о возможном уходе из чемпионата летом

Полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо поделился эмоциями после признания лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в феврале-марте. Кроме того, футболист прокомментировал возможность продления контракта с клубом:

– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за «Карпаты». Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.

– Наверное, это влияет на желание оставаться в «Карпатах»?

– Да, конечно.

– У тебя есть волнения о ситуации с продлениям контракта?

– В «Карпатах» я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит «Атлетико Минейро». Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении сделки. Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конечном итоге», – сообщил Бруниньо.

В текущем сезоне бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Бруниньо составляет 800 тысяч евро.