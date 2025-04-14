Лучший футболист УПЛ рассказал о возможном уходе из чемпионата летом
Бруниньо поделился мнением о своем контракте с «Карпатами»
Полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо поделился эмоциями после признания лучшим игроком Украинской Премьер-лиги в феврале-марте. Кроме того, футболист прокомментировал возможность продления контракта с клубом:
– Эта награда имеет большое значение для меня. Я принял правильное решение, когда приехал в Украину играть за «Карпаты». Я стал лучшим футболистом месяца в клубе и чемпионате. Это подтверждает, что мой выбор был правильным.
– Наверное, это влияет на желание оставаться в «Карпатах»?
– Да, конечно.
– У тебя есть волнения о ситуации с продлениям контракта?
– В «Карпатах» я играю на правах аренды, мой контракт принадлежит «Атлетико Минейро». Я не знаю, как будут продвигаться разговоры о продлении сделки. Мои агенты и руководство клуба примут решение по этому поводу. Я буду счастлив тому решению, которое примут они в конечном итоге», – сообщил Бруниньо.
В текущем сезоне бразилец провел 18 матчей во всех турнирах, где забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Ориентировочная стоимость Бруниньо составляет 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный промоутер похвалил Теренса Кроуфорда
Американец вспомнил бой с Артуро Гатти