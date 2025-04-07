УПЛ назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в феврале-марте

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока и лучшего тренера чемпионата в феврале-марте 2025 года.

Лучшим игроком двух месяцев признали бразильского вингера львовских Карпат Бруниньо, который на этом промежутке провел 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Также на награду претендовали Виталий Буяльский (Динамо), Владислав Ванат (Динамо) и Александр Филиппов (Александрия).

Лучшим тренером группа экспертов признала Владислава Лупашко (Карпаты), который в 5 матчах одержал 2 победы и 2 ничьи. В топ тренеров также вошли Олег Шандрук (Верес), Василий Кобин (Ингулец) и Руслан Ротань (Александрия).

Полные результаты голосования среди игроков

Бруниньо (Карпаты) – 52,5%

Владислав Ванат (Динамо) – 22,7%

Виталий Буяльский (Динамо) – 13,7%

Александр Филиппов (Александрия) – 11,1%

Полные результаты голосования среди тренеров