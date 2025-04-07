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Украина. Премьер лига
07 апреля 2025, 12:16 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:05
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УПЛ назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в феврале-марте

Награды получили Бруниньо и Владислав Лупашко из «Карпат»

07 апреля 2025, 12:16 | Обновлено 07 апреля 2025, 13:05
716
0
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в феврале-марте
ФК Карпаты. Бруниньо

Украинская Премьер-лига назвала лучшего игрока и лучшего тренера чемпионата в феврале-марте 2025 года.

Лучшим игроком двух месяцев признали бразильского вингера львовских Карпат Бруниньо, который на этом промежутке провел 5 матчей, забил 4 гола и отдал 1 ассист. Также на награду претендовали Виталий Буяльский (Динамо), Владислав Ванат (Динамо) и Александр Филиппов (Александрия).

Лучшим тренером группа экспертов признала Владислава Лупашко (Карпаты), который в 5 матчах одержал 2 победы и 2 ничьи. В топ тренеров также вошли Олег Шандрук (Верес), Василий Кобин (Ингулец) и Руслан Ротань (Александрия).

Полные результаты голосования среди игроков

  • Бруниньо (Карпаты) – 52,5%
  • Владислав Ванат (Динамо) – 22,7%
  • Виталий Буяльский (Динамо) – 13,7%
  • Александр Филиппов (Александрия) – 11,1%

Полные результаты голосования среди тренеров

  • Владислав Лупашко (Карпаты) – 48,4%
  • Руслан Ротань (Александрия) – 25,3%
  • Олег Шандрук (Верес) – 21,4%
  • Василий Кобин (Ингулец) – 4,9%

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Бруниньо Владислав Лупашко Карпаты Львов лучший игрок лучший тренер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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