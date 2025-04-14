Руслан РОТАНЬ: «Главный арбитр слепой, VAR тоже. Откуда ноги растут?»

12 апреля состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Рух» и «Александрия».

Поединок завершился со счетом 1:1. После окончания этого противостояния главный тренер гостей Руслан Ротань остался недоволен судейскими решениями:

«Не хотелось бы трогать судейский корпус. Они некоторые моменты трактуют по-своему, но ведь болельщики все видят. У меня весь телефон забит сообщениями о судействе. Это ж не я один слепой. Откуда ноги растут?

В первом матче с «Рухом» у нас также украли победу – VAR смотрели тогда семь минут. Но в суботу даже подходить к нему не захотели. Если главный арбитр слепой, то и на VAR сидел не очень зрячий парень.

С одной стороны гегемон, с другой стороны гегемон (о «Динамо» и «Шахтере» – прим). Вышел судья с напуганными глазами, решил работать на этих гегемонов. Не хочу никого обижать, это шутка. Какой смысл вкладывать деньги в команду, если у президента «Александрии» отбирают его цель, эмоции», – недоволен Ротань.

«Александрия» набрала 54 балла и занимает второе место в турнирной таблице. Подопечные Ротаня на шесть очков отстают от лидера – киевского «Динамо.