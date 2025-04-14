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  4. Анчелотти принял решение. Этот игрок не будет играть против Арсенала
Испания
14 апреля 2025, 22:41 |
1211
0

Анчелотти принял решение. Этот игрок не будет играть против Арсенала

Лука Васкес останется в запасе на ответный матч

14 апреля 2025, 22:41 |
1211
0
Анчелотти принял решение. Этот игрок не будет играть против Арсенала
Defensa Central. Лукас Васкес и Карло Анчелотти

В среду, 16 апреля, пройдет ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Арсеналом».

По информации испанских СМИ, наставник «Реала» Карло Анчелотти решил оставить в запасе на этот матч Лукаса Васкеса. Таким образом правый фланг обороны в этом матче закроет уругвайский хавбек Федерико Вальверде.

В первом матче на «Эмирейтс» «королевский клуб» проиграл «Арсеналу» с разгромным счетом 0:3.

Ранее стало известно, какая команда заработала больше всего в Лиге чемпионов.

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Федерико Вальверде Лукас Васкес Карло Анчелотти Реал Мадрид Реал - Арсенал Арсенал Лондон
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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