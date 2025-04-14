Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб после окончания текущего сезона. Будущее итальянского специлиста зависит от результатов команды и завоеванных трофеев.

Болезненное поражение в Лиге чемпионов от лондонского «Арсенала» (0:3) и отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании заставили руководство «сливочных» начать поиски потенциальных кандидатов на роль нового наставника.

Накануне состоялась важная встреча, на которой присутствовали президент Флорентино Перес, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный тренер Анчелотти.

Во время разговора руководство клуба приняло решение не обсуждать возможность увольнения тренера, а сконцентрироваться на задачах в текущем сезоне. Перес обсудил с наставником проблемы в команде, перспективы завоевания титула в одном из трех турниров, где участвует «Реал», а также Флорентино узнал о желании Карло работать в этом клубе в будущем.

В следующем матче мадридский клуб попытается взять реванш у лондонского «Арсенала». Игра состоится 16 апреля в 22:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».