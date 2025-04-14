Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение
Флорентино Перес предложил наставнику сконцентрироваться на текущем сезоне
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб после окончания текущего сезона. Будущее итальянского специлиста зависит от результатов команды и завоеванных трофеев.
Болезненное поражение в Лиге чемпионов от лондонского «Арсенала» (0:3) и отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании заставили руководство «сливочных» начать поиски потенциальных кандидатов на роль нового наставника.
Накануне состоялась важная встреча, на которой присутствовали президент Флорентино Перес, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный тренер Анчелотти.
Во время разговора руководство клуба приняло решение не обсуждать возможность увольнения тренера, а сконцентрироваться на задачах в текущем сезоне. Перес обсудил с наставником проблемы в команде, перспективы завоевания титула в одном из трех турниров, где участвует «Реал», а также Флорентино узнал о желании Карло работать в этом клубе в будущем.
В следующем матче мадридский клуб попытается взять реванш у лондонского «Арсенала». Игра состоится 16 апреля в 22:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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