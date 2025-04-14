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Испания
14 апреля 2025, 09:50 |
1072
0

Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение

Флорентино Перес предложил наставнику сконцентрироваться на текущем сезоне

14 апреля 2025, 09:50 |
1072
0
Президент Реала встретился с Анчелотти и принял важное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти может покинуть клуб после окончания текущего сезона. Будущее итальянского специлиста зависит от результатов команды и завоеванных трофеев.

Болезненное поражение в Лиге чемпионов от лондонского «Арсенала» (0:3) и отставание от «Барселоны» в чемпионате Испании заставили руководство «сливочных» начать поиски потенциальных кандидатов на роль нового наставника.

Накануне состоялась важная встреча, на которой присутствовали президент Флорентино Перес, генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес и главный тренер Анчелотти.

Во время разговора руководство клуба приняло решение не обсуждать возможность увольнения тренера, а сконцентрироваться на задачах в текущем сезоне. Перес обсудил с наставником проблемы в команде, перспективы завоевания титула в одном из трех турниров, где участвует «Реал», а также Флорентино узнал о желании Карло работать в этом клубе в будущем.

В следующем матче мадридский клуб попытается взять реванш у лондонского «Арсенала». Игра состоится 16 апреля в 22:00 на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Карло Анчелотти Флорентино Перес отставка назначение тренера
Николай Титюк Источник: Bernabéu Digital
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