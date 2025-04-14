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Испания
14 апреля 2025, 11:28 | Обновлено 14 апреля 2025, 11:41
624
2

Известно, что сказал Мбаппе Пересу после красной карточки в игре с Алавесом

Килиан настаивает, что не хотел нанести сопернику вред

14 апреля 2025, 11:28 | Обновлено 14 апреля 2025, 11:41
624
2
Известно, что сказал Мбаппе Пересу после красной карточки в игре с Алавесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

13 апреля прошел матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Алавес и Реал Мадрид.

Поединок состоялся на стадионе Мендисорротца. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу сливочных.

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На 38-й минуте игры прямую красную карточку получил французский нападающий королевского клуба Килиан Мбаппе. Сразу после матча он имел разговор с президентом сливочных Флорентино Пересом, в котором прокомментировал свое удаление:

«Я хотел выставить ногу вперед, чтобы отобрать мяч... Я не ожидал, что игрок тоже потянется к нему, моим намерением не было ударить его».

Ранее сообщался возможный срок дисквалификации Мбаппе.

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чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Реал Мадрид Алавес Ла Лига Килиан Мбаппе Алавес - Реал Флорентино Перес дисквалификация
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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AndiM
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