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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 07:46 | Обновлено 14 апреля 2025, 08:04
926
1

Тарас МИХАВКО: «Нет слов, одни эмоции. Конечно, было тяжело»

Защитник «Динамо» высказался о матче против «Кривбасса» в УПЛ

14 апреля 2025, 07:46 | Обновлено 14 апреля 2025, 08:04
926
1
Тарас МИХАВКО: «Нет слов, одни эмоции. Конечно, было тяжело»
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился эмоциями после победы своей команды над криворожским «Кривбассом» в 24 туре Украинской Премьер-лиги (2:0).

– Вышел довольно нервный поединок в Кривом Роге. Казалось, что к голу Ярмоленко «Кривбасс» разрушал все атакующие потуги «Динамо»…

– Когда мы ехали сюда, уже понимали, что будет трудная игра. И даже уже ведя в счете, мы знали, что во втором тайме будет совсем другая игра, соперники будут давить, а болельщики на трибунах – их подгонять. Мы готовились к такой игре и знали, что так будет. Кроме того, на игру повлияла красная карточка. Конечно, неприятный эпизод, но с каждым бывает такое, такие моменты в футболе есть. Мы не расслабились, а наоборот ободрили друг друга, чтобы было меньше таких ошибок и мы удержали победный результат. Но получилось так, что нам удалось забить второй мяч. Конечно, приятно, что мы выиграли, потому все очень рады. Нет слов, одни эмоции.

– Как вы пытались перестроиться после удаления? Какие оперативные коррективы сделал Александр Шовковский?

– После удаления Дениса в нашем составе сразу произошла замена, на поле вышел Кристиан, потому что было нужно закрыть позицию центрального защитника, тем более играя в меньшинстве. Когда мы уже остались в меньшинстве, руководство было играть от обороны. Поэтому мы играли с двумя опорными полузащитниками и ждали своего момента в контратаках.

– Моментов у ворот «Динамо» стало больше. Трудно ли было сдерживать атаки «Кривбасса»?

– Конечно, было тяжело, потому что «Кривбасс» – хорошая команда, которая выступала в еврокубках. Тем более, они играли дома, и мы понимали, что будет тяжелый матч, – заявил Тарас.

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Тарас Михавко Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Динамо
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Динамо обратилось к миру
Две баллистические ракеты атаковали центр города, от чего пострадали более сотни мирных людей. 34 человека погибли, среди них – двое детей. Украинский спорт объединился вокруг скорби по этому теракту.
Свою реакцию опубликовало и киевское Динамо, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт "бело-синих". Клуб призвал мировое сообщество усилить обороноспособность Украины для того, чтобы была возможность дать сопротивление террористам.
"Очередное бесчеловечное преступление россиян в Украине. Подлый удар по гражданским в Сумах, единственной целью которого была смерть и только смерть украинцев. Мы живем в такое время, когда украинцев убивают каждый день. На фронте и в тылу, с воздуха и моря, ракетами и дронами, снарядами и пулями. Это не может стать рутиной. К этому невозможно привыкнуть. Это должно прекратиться. Футбольный клуб Динамо Киев в очередной раз обращается к мировому сообществу.
Помогите нашей стране защитить себя! Помогите остановить эту зверскую орду, которая умеет только убивать и калечить людей. Поддержите усилия украинцев и нашу отчаянную борьбу за существование страны. К сожалению, дипломатия со стороны России выглядит именно так, как мы увидели это сегодня. Оружие и финансовая поддержка – вот что поможет Украине! Наши искренние соболезнования близким погибших. Слава Украине, – говорится в заявлении Динамо.
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