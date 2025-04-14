Тарас МИХАВКО: «Нет слов, одни эмоции. Конечно, было тяжело»

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко поделился эмоциями после победы своей команды над криворожским «Кривбассом» в 24 туре Украинской Премьер-лиги (2:0).

– Вышел довольно нервный поединок в Кривом Роге. Казалось, что к голу Ярмоленко «Кривбасс» разрушал все атакующие потуги «Динамо»…

– Когда мы ехали сюда, уже понимали, что будет трудная игра. И даже уже ведя в счете, мы знали, что во втором тайме будет совсем другая игра, соперники будут давить, а болельщики на трибунах – их подгонять. Мы готовились к такой игре и знали, что так будет. Кроме того, на игру повлияла красная карточка. Конечно, неприятный эпизод, но с каждым бывает такое, такие моменты в футболе есть. Мы не расслабились, а наоборот ободрили друг друга, чтобы было меньше таких ошибок и мы удержали победный результат. Но получилось так, что нам удалось забить второй мяч. Конечно, приятно, что мы выиграли, потому все очень рады. Нет слов, одни эмоции.

– Как вы пытались перестроиться после удаления? Какие оперативные коррективы сделал Александр Шовковский?

– После удаления Дениса в нашем составе сразу произошла замена, на поле вышел Кристиан, потому что было нужно закрыть позицию центрального защитника, тем более играя в меньшинстве. Когда мы уже остались в меньшинстве, руководство было играть от обороны. Поэтому мы играли с двумя опорными полузащитниками и ждали своего момента в контратаках.

– Моментов у ворот «Динамо» стало больше. Трудно ли было сдерживать атаки «Кривбасса»?

– Конечно, было тяжело, потому что «Кривбасс» – хорошая команда, которая выступала в еврокубках. Тем более, они играли дома, и мы понимали, что будет тяжелый матч, – заявил Тарас.