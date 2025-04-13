Юрий ВЕРНИДУБ: «У Динамо два удара – два гола. Это мастерство»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрия Вернидуба прокомментировал поражение против «Динамо» в матче 24-го тура УПЛ.

– Неплохая игра в исполнении обеих команд. Единственное, чего нам не хватило где-то – мастерства. «Динамо» забило, мы – нет. Поэтому счет 0:2 не в нашу пользу. Сама игра: ребята отдавались, играли дисциплинированно. Язык не повернется что-то плохое сказать в их адрес. Да, мы проиграли, как и в Александрии. Но это футбол, так бывает: кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Очень обидно, но на сегодняшний день, что есть, то есть.

– «Кривбасс» нанес много ударов, но в створ очень мало

– Видите, «Динамо» нанесло два удара в створ и забило дважды, мы били больше, но не забили совсем. Это мастерство. Опять же научить комбинировать, например – это возможно, а вот научить мастерству - это уже сложнее. Вот взять гол Ваната. Принял мяч, обыграл защитника, пробил, забил. И вот такие мелочи решают судьбу матча. Мелочи, которые нам мешают сейчас где-то добыть результат. Впереди – игра с «Шахтером», доигровка. У нас есть еще 40 минут, чтобы как минимум отыграться с 0:1. Сделаем все, чтобы потрепать нервы «Шахтеру».

– Кого можете выделить сегодня из наших игроков?

– Не буду никого выделять. Команда в целом выглядела неплохо: атаковали, хорошо защищались. А вот сказать, что какое-то преимущество было на стороне «Динамо» – язык не повернется. Тем более, во втором тайме мы играли в большинстве. Обидно, что не смогли этим воспользоваться. Не забили, а наоборот – пропустили еще.

– Статистика «Кривбасса» за 2025 год: 27 ударов в официальных матчах - и только 2 гола. Есть ли в этом какая-то закономерность?

– У нас остался один нападающий. Это Соса. Который в принципе номинально не нападающий. Сейчас мы только начали его использовать на этой позиции. Были нападающие те, которые забивали. Но так случилось, что их уже нет в команде. Это жизнь, постоянная ротация. Кто-то приходит, кто-то уходит. Да, нам не хватает сейчас нападающего. Вы это также видите. То Соса там играет, то Микитишин, то Твердохлеб. Мы работаем в такое время, когда непросто найти такого нападающего, который нам нужен.

– Сегодня дебютировал молодой Мулык. Как прокомментируете его первый матч, хоть он и немного сыграл? И как оцените замены?

– Мулык – наш воспитанник, играет за U-19. Дал ему возможность дебютировать в УПЛ. Пусть он лучше дебютирует против «Динамо», но запомнит это на всю жизнь. В том году и Каменский дебютировал против «Динамо». Молодые ребята должны понимать, куда им двигаться дальше. По заменам: не хотел рисковать Конате и Задеракой, у которых уже были предупреждения. Тем более, через три дня уже игра против «Шахтера». Также дал шанс Ндомбаге сегодня. Ему еще есть над чем работать. Главное, что есть желание. Может мяч придержать. Всем надо давать шанс. Вакулко вот впервые сыграл после травмы.

– Какая ситуация с Хомченовским?

– Он перенес операцию и выбыл до конца сезона. Как и молодой Шевченко. Микитишин завтра начинает работу в общей группе.

– Сегодня на матче было много болельщиков «Кривбасса»...

– Да, и большая благодарность им от всей команды за эту невероятную поддержку. К сожалению, не получилось с результатом. Извиняемся за это. Но мы делали все от себя должное, чтобы порадовать фанов. Хотел бы также. еще раз принести соболезнования криворожанам, семьи которых пострадали от теракта страны 404... Также спасибо ВСУ, которые нас защищают. Мы будем оставаться сильной и непобедимой страной.