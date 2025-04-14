Чемпион турнира в Монте-Карло рассказал о трудностях на пути к победе

Испанский теннисист Карлос Алькарас сразу после победы над итальянцем Лоренцо Музетти в финале Мастерса в Монте-Карло признался, что последние недели были для него очень непростыми.

«Если говорить о себе, я просто очень счастлив, что впервые выиграл турнир в Монте-Карло. Думаю, это была очень трудная неделя с множеством сложных ситуаций, и я действительно горжусь тем, как мне удалось со всем справиться.

Знаете, последний месяц вне корта был для меня действительно тяжелым, так что приехать сюда, побеждать и видеть, как все, над чем я работал, приносит плоды – это делает меня по-настоящему счастливым».

Когда у Карлоса спросили, с какими именно трудностями он столкнулся в последнее время, он отказался вдаваться в подробности, но признал, что ему было трудно выходить на корт.

«Ну… Я не хочу говорить об этом в деталях, но все, что могу сказать – это то, что мне было тяжело выходить на корт и получать удовольствие от игры, от матчей, от самого тенниса», — объяснил Алькарас.

«Так что мне было действительно сложно перестать думать обо всем остальном и просто сосредоточиться на важных вещах, чтобы снова вернуться на правильный путь».