Тренер Ворсклы: «Позвоню и спрошу, в какую церковь нам идти»

Тренер полтавской «Ворсклы» Николай Ищенко прокомментировал поражение в матче 24-го тура УПЛ против житомирского «Полесья» (0:2).

– Не получилась у нас игра сегодня. Не могли выйти через среднюю, короткую передачу, пришлось перестраиваться на длинную передачу и выходить так – через мост, скажем так. В целом, снова пропускаем легко – вроде бы уже стоим рядом с игроком, но всё равно даём бить. Второй гол – это уже такое, где-то, наверное, голова не работала. Все приняли неправильное решение, когда пропустили второй мяч. Ну, опять же – свои моменты мы не реализуем. Какие-то там полумоменты – не дожимаем. Значит, наверное, мастерство футболистов такое – не позволяет нам это сделать.

– Я понимаю, что из раздевалки выносить нельзя, но, насколько мы поняли, только что была мужская разговор?

– Всё правильно вы понимаете.

– Говорят, когда такая ситуация, перед игрой ходят люди в церковь.

– Я, наверное, сегодня позвоню и спрошу, в какую церковь нам надо идти, и сколько раз надо сходить. Перед каждой игрой или нет…

– Пасич уже начал тренироваться?

– Он уже начал бегать. Очень много времени проводил в тренажёрном зале, восстанавливался с реабилитологом. И сейчас уже начинает – на поле уже беговая работа. Я думаю, до конца сезона мы его увидим. Ну, я говорю – на поле увидим его до конца сезона.

– А Изотов?

– Изотов – во второй команде. Тренируется, да. Восстановился.

– Что касается самой игры. Складывается впечатление, что команда пытается не забить мяч, а занести его в ворота. Мало дальних ударов, ребята ищут ещё лучшую позицию, вместо того чтобы пробить. Это такая установка или сами так решают?

– Да нет. Это футболисты принимают решение. И за короткий период времени им надо принять правильное решение. Да, были пару моментов – и не только в сегодняшней игре – когда уже можно было бить, ситуация была неплохая для удара, а мы её всё улучшаем, всё улучшаем. И в конце концов – бежим 70 метров назад. Это неправильно. Принимаются неправильные решения футболистами. А обычно они принимают неправильные решения, когда… замучился, устал – и тогда уже принимается неправильное решение.

– Возможно, не хватает агрессии в завершении атак?

– Такое тоже есть. Мы эту тему тоже зацепили. Полтава всю жизнь – на поле отдавалась, самоотдача, друг за друга, в подкатах… А сейчас – не все это делают на поле. К сожалению.