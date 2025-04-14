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Украина. Премьер лига
14 апреля 2025, 05:11 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:23
39
0

БАРТУЛОВИЧ: «Можно сказать, на первый тайм Заря не вышла»

Наставник луганской команды рассказал об игре 24-го тура УПЛ против «Вереса»

14 апреля 2025, 05:11 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:23
39
0
БАРТУЛОВИЧ: «Можно сказать, на первый тайм Заря не вышла»
ФК Заря. Младен Бартулович

Наставник луганской «Зари» Младен Бартулович рассказал об игре 24-го тура УПЛ против «Вереса» (1:2):

– Можно сказать, что на первый тайм мы не вышли. Очень плохое начало матча. 0:2 – очень быстро. Потом «Верес» играл в свою любимую игру – на контратаках. На вторую половину вышли по-другому. Создали много моментов. Могли даже в меньшинстве отыграться. Но начало было очень плохим.

– В вашей команде было много изменений.

– Много желтых нам дают. Джордан и Башич не могли играть именно из-за перебора карточек. В центре обороны действовали Дришлюк и Попара, которые не привыкли там играть. Конечно, это проблема. Но я не хочу искать оправданий. Матч сложился тяжело для нас.

– Ведется ли поиск защитников и что вы сказали команде в перерыве, ведь второй тайм, а особенно последние минут 20, были за вами?

– У нас еще есть Эскинья, но он травмирован. В перерыве поговорили. Мы не можем играть так, как играли в первом тайме. Пришлось что-то менять, сделали замены, добавили агрессии. Были моменты как у нас, так и у «Вереса». Для болельщиков – матч интересный, а для тренеров – не очень.

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Николай Степанов Источник: ФК Заря Луганск
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