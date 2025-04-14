Франция14 апреля 2025, 04:49 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:01
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Итоги дня в чемпионате Франции. Большая плотность в борьбе за зону ЛЧ
Лион переиграл Осер, Ренн отгрузил 5 мячей в ворота Гавра
14 апреля 2025, 04:49 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:01
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Вечером 13 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Франции.
Лион переиграл Осер, Ренн отгрузил 5 мячей в ворота Гавра
Большая плотность наблюдается в борьбе за топ-4, зону Лиги чемпионов.
ПСЖ досрочно чемпион (74 очка), далее идут Монако (53), Марсель (52), Лион (51), Лилль (50), Страсбург (50), Ницца (48).
Ла Лига. 29-й тур, 13 апреля
Сент-Этьєн – Брест – 3:3
Анже – Монпелье – 2:0
Гавр – Ренн – 1:5
Осер – Лион – 1:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|28
|23
|5
|0
|80 - 26
|74
|2
|Монако
|29
|16
|5
|8
|57 - 35
|53
|3
|Марсель
|29
|16
|4
|9
|57 - 41
|52
|4
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57 - 39
|51
|5
|Лилль
|29
|14
|8
|7
|44 - 31
|50
|6
|Страсбург
|29
|14
|8
|7
|48 - 37
|50
|7
|Ницца
|29
|13
|9
|7
|54 - 37
|48
|8
|Брест
|29
|13
|5
|11
|47 - 46
|44
|9
|Ланс
|29
|12
|6
|11
|32 - 32
|42
|10
|Осер
|29
|10
|8
|11
|40 - 42
|38
|11
|Ренн
|29
|11
|2
|16
|43 - 39
|35
|12
|Тулуза
|29
|9
|7
|13
|38 - 38
|34
|13
|Нант
|28
|7
|9
|12
|33 - 47
|30
|14
|Анже
|29
|8
|6
|15
|28 - 46
|30
|15
|Реймс
|29
|7
|8
|14
|31 - 42
|29
|16
|Гавр
|29
|8
|3
|18
|32 - 62
|27
|17
|Сент-Этьен
|29
|6
|6
|17
|31 - 67
|24
|18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|21 - 66
|15
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Анже).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Анже).
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