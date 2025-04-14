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Чемпионат Франции
Анже
13.04.2025 18:15 – FT 2 : 0
Монпелье
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Франция
14 апреля 2025, 04:49 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:01
41
0

Итоги дня в чемпионате Франции. Большая плотность в борьбе за зону ЛЧ

Лион переиграл Осер, Ренн отгрузил 5 мячей в ворота Гавра

14 апреля 2025, 04:49 | Обновлено 14 апреля 2025, 05:01
41
0
Итоги дня в чемпионате Франции. Большая плотность в борьбе за зону ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 апреля состоялись матчи 29-го тура чемпионата Франции.

Лион переиграл Осер, Ренн отгрузил 5 мячей в ворота Гавра

Большая плотность наблюдается в борьбе за топ-4, зону Лиги чемпионов.

ПСЖ досрочно чемпион (74 очка), далее идут Монако (53), Марсель (52), Лион (51), Лилль (50), Страсбург (50), Ницца (48).

Ла Лига. 29-й тур, 13 апреля

Сент-Этьєн – Брест – 3:3

Анже – Монпелье – 2:0

Гавр – Ренн – 1:5

Осер – Лион – 1:3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСЖ 28 23 5 0 80 - 26 74
2 Монако 29 16 5 8 57 - 35 53
3 Марсель 29 16 4 9 57 - 41 52
4 Лион 29 15 6 8 57 - 39 51
5 Лилль 29 14 8 7 44 - 31 50
6 Страсбург 29 14 8 7 48 - 37 50
7 Ницца 29 13 9 7 54 - 37 48
8 Брест 29 13 5 11 47 - 46 44
9 Ланс 29 12 6 11 32 - 32 42
10 Осер 29 10 8 11 40 - 42 38
11 Ренн 29 11 2 16 43 - 39 35
12 Тулуза 29 9 7 13 38 - 38 34
13 Нант 28 7 9 12 33 - 47 30
14 Анже 29 8 6 15 28 - 46 30
15 Реймс 29 7 8 14 31 - 42 29
16 Гавр 29 8 3 18 32 - 62 27
17 Сент-Этьен 29 6 6 17 31 - 67 24
18 Монпелье 29 4 3 22 21 - 66 15
Полная таблица

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Анже).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Эстебан Леполь (Анже).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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