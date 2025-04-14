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Чемпионат Испании
Атлетик Бильбао
13.04.2025 22:00 – FT 3 : 1
Райо Вальекано
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Испания
14 апреля 2025, 00:38 | Обновлено 14 апреля 2025, 00:52
31
0

Атлетик Бильбао переиграл Райо Вальекано и закрепился в топ-4 Ла Лиги

Ойан Сансет оформил дубль для баскской команды во втором тайме

14 апреля 2025, 00:38 | Обновлено 14 апреля 2025, 00:52
31
0
Атлетик Бильбао переиграл Райо Вальекано и закрепился в топ-4 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 31-го тура Ла Лиги «Атлетик» из Бильбао одержал важную домашнюю победу над «Райо Вальекано» со счетом 3:1.

Гости открыли счет в первом тайме благодаря голу Пате Сисса, но баски сумели переломить ход игры.

После перерыва Ойян Сансет реализовал пенальти, а затем Нико Уильямс вывел «Атлетик» вперед точным ударом в девятку. В компенсированное время Сансет оформил дубль и поставил точку в матче.

Эта победа позволила клубу из Бильбао (57 очков) приблизиться к мадридскому Атлетико (60), разница между командами составляет всего три пункта, но у матрасников игра в запасе. «Райо» остается за пределами зоны еврокубков (10-е место, 40 баллов).

Ла Лига. 31-й тур. 13 апреля

Атлетик Бильбао – Райо Вальекано – 3:1

Голы: Санчес, 58 (пен), 90+4, Нико Уильямс, 80 – Сисс, 37.

Незабитый пенальти: Педро Диас, 37 (Райо Вальекано)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Нико Уильямс (Атлетик Бильбао).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Ойан Сансет (Атлетик Бильбао).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Пате Сисс (Райо Вальекано).
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Атлетик Бильбао Райо Вальекано Ойан Сансет Ла Лига чемпионат Испании по футболу Нико Уильямс видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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