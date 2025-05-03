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  4. Фрэнк ЛЭМПАРД: «Безусловно, он лучший тренер»
Англия
03 мая 2025, 04:44 |
135
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Фрэнк ЛЭМПАРД: «Безусловно, он лучший тренер»

Легенда «Челси» – о Жозе Моуриньо

03 мая 2025, 04:44 |
135
0
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Безусловно, он лучший тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Легенда «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назвал лучшего тренера, с которым он когда-либо работал.

«Жозе Моуриньо – это лучший тренер, под руководством которого мне посчастливилось играть. Он был блестящим, настоящий менеджер. Он заставил нас поверить, что мы можем стать чемпионами», – сказал Лэмпард.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Фрэнк Лэмпард Жозе Моуриньо Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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