Фрэнк ЛЭМПАРД: «Безусловно, он лучший тренер»

Легенда «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назвал лучшего тренера, с которым он когда-либо работал.

«Жозе Моуриньо – это лучший тренер, под руководством которого мне посчастливилось играть. Он был блестящим, настоящий менеджер. Он заставил нас поверить, что мы можем стать чемпионами», – сказал Лэмпард.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.