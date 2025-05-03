Фрэнк ЛЭМПАРД: «Безусловно, он лучший тренер»
Легенда «Челси» – о Жозе Моуриньо
Легенда «Челси» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард назвал лучшего тренера, с которым он когда-либо работал.
«Жозе Моуриньо – это лучший тренер, под руководством которого мне посчастливилось играть. Он был блестящим, настоящий менеджер. Он заставил нас поверить, что мы можем стать чемпионами», – сказал Лэмпард.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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