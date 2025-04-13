ВИДЕО. Бетис уступил Вильярреалу в матче за потенциальную путевку в ЛЧ
Пятое место чемпионата Испании может дать пропуск в Лигу чемпионов
13 апреля на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании.
Вильярреал в ключевом поединке на выезде обыграл Бетис со счетом 2:1.
Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Айтора Руибаля, однако желтая субмарина быстро оправилась. На 26-й минуте Тьерно Барри сравнял счет, а в начале второго тайма, на 48-й минуте, Айосе Перес забил победный гол.
После этой победы «Вильярреал» набрал 51 очко и вышел на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» с 48 очками занимает 6-ю позицию.
Пятое место Ла Лиги может дать пропуск в Лигу чемпионов, если Италия не опередит Испанию в односезонном рейтинге УЕФА.
Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля
Бетис – Вильярреал – 1:2
Голы: Руибаль, 3 – Барри, 26, Перес, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
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