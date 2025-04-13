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Чемпионат Испании
Бетис
13.04.2025 19:30 – FT 1 : 2
Вильярреал
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Испания
13 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:32
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0

ВИДЕО. Бетис уступил Вильярреалу в матче за потенциальную путевку в ЛЧ

Пятое место чемпионата Испании может дать пропуск в Лигу чемпионов

13 апреля 2025, 23:23 | Обновлено 13 апреля 2025, 23:32
38
0
ВИДЕО. Бетис уступил Вильярреалу в матче за потенциальную путевку в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на стадионе Бенито Вильямарин в Севилье состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании.

Вильярреал в ключевом поединке на выезде обыграл Бетис со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет уже на 3-й минуте усилиями Айтора Руибаля, однако желтая субмарина быстро оправилась. На 26-й минуте Тьерно Барри сравнял счет, а в начале второго тайма, на 48-й минуте, Айосе Перес забил победный гол.

После этой победы «Вильярреал» набрал 51 очко и вышел на 5-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Бетис» с 48 очками занимает 6-ю позицию.

Пятое место Ла Лиги может дать пропуск в Лигу чемпионов, если Италия не опередит Испанию в односезонном рейтинге УЕФА.

Ла Лига. 31-й тур, 13 апреля

Бетис – Вильярреал – 1:2

Голы: Руибаль, 3 – Барри, 26, Перес, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Вильярреал).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Тьерно Барри (Вильярреал).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Айтор Руибаль (Бетис).
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Бетис Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Айтор Руибаль видео голов и обзор Тьерно Барри Айосе Перес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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