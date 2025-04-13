Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге
13 апреля красно-белые уступили Осасуне в 31-м туре чемпионата Испании со счетом 1:2
13 апреля состоялся матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Осасуна и Жирона.
Поединок прошел на стадионе Эль Садар в Памплоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
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Украинский вингер красно-белых Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 51-й минуте на Ясера Асприлью.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.0 баллов.
Лучшим игроком матча стал автор одного ассиста в составе Осасуны Аймар Орос (8.2).
Оценки WhoScored за матч Осасуна – Жирона (2:1)
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