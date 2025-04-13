Обнародована оценка Цыганкова за проигранный матч Жироны в Ла Лиге

13 апреля состоялся матч 31-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Осасуна и Жирона.

Поединок прошел на стадионе Эль Садар в Памплоне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Украинский вингер красно-белых Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и был заменен на 51-й минуте на Ясера Асприлью.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Цыганкову оценку в 6.0 баллов.

Лучшим игроком матча стал автор одного ассиста в составе Осасуны Аймар Орос (8.2).

Оценки WhoScored за матч Осасуна – Жирона (2:1)