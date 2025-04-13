Завацкая и Киченок прокомментировали победу над швейцарским тандемом в КБДК
12 апреля Катарина и Надежда выиграли у дуэта Селин Наеф / Сюзан Бандекки
12 апреля женская сборная Украины по теннису переиграла команду Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг со счетом 2:1.
Решающее очко принесли Катарина Завацкая и Надежда Киченок, которые в парном поединке выиграли у дуэта Селин Наеф / Сюзан Бандекки в трех сетах.
После завершения противостояния украинки прокомментировали свою победу:
Надежда Киченок: «Это значит очень много для нас. Мы стремились выйти в Финал, это было нашей целью еще с прошлого года, когда Фонд Свитолиной взял на себя руководство сборной. Мы пытались сделать все, что в наших силах в каждом матче. Так что все мы очень счастливы, конечно.
Искренне благодарны всем зрителям, украинским болельщикам, которые вчера и сегодня создали эту домашнюю атмосферу. Сегодня было однозначно такое ощущение, что мы играем домашний матч. Мы ценим то, как нас приняли в Радоме и в Польше вообще. Отношение поляков к украинцам оно просто замечательное, мы очень благодарны».
Катарина Завацкая: «Для меня это невероятный опыт быть в этой команде. Я также беру для себя полезные знания из наших тренировок, из просмотра этих матчей на самом высоком уровне. Поэтому я очень счастлива быть частью команды и рада, что смогла принести очко, простое очко, не такое важное (смеется). Я действительно очень счастлива быть здесь вместе с командой».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В 1-м раунде основной сетки Марта сыграет против Мирры Андреевой
Карло Анчелотти получил дисквалификацию