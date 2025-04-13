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  4. Завацкая и Киченок прокомментировали победу над швейцарским тандемом в КБДК
Кубок Билли Джин Кинг
13 апреля 2025, 17:19 |
214
0

Завацкая и Киченок прокомментировали победу над швейцарским тандемом в КБДК

12 апреля Катарина и Надежда выиграли у дуэта Селин Наеф / Сюзан Бандекки

13 апреля 2025, 17:19 |
214
0
Завацкая и Киченок прокомментировали победу над швейцарским тандемом в КБДК
ФТУ. Надежда Киченок и Катарина Завацкая

12 апреля женская сборная Украины по теннису переиграла команду Швейцарии в Квалификации Кубка Билли Джин Кинг со счетом 2:1.

Решающее очко принесли Катарина Завацкая и Надежда Киченок, которые в парном поединке выиграли у дуэта Селин Наеф / Сюзан Бандекки в трех сетах.

После завершения противостояния украинки прокомментировали свою победу:

Надежда Киченок: «Это значит очень много для нас. Мы стремились выйти в Финал, это было нашей целью еще с прошлого года, когда Фонд Свитолиной взял на себя руководство сборной. Мы пытались сделать все, что в наших силах в каждом матче. Так что все мы очень счастливы, конечно.

Искренне благодарны всем зрителям, украинским болельщикам, которые вчера и сегодня создали эту домашнюю атмосферу. Сегодня было однозначно такое ощущение, что мы играем домашний матч. Мы ценим то, как нас приняли в Радоме и в Польше вообще. Отношение поляков к украинцам оно просто замечательное, мы очень благодарны».

Катарина Завацкая: «Для меня это невероятный опыт быть в этой команде. Я также беру для себя полезные знания из наших тренировок, из просмотра этих матчей на самом высоком уровне. Поэтому я очень счастлива быть частью команды и рада, что смогла принести очко, простое очко, не такое важное (смеется). Я действительно очень счастлива быть здесь вместе с командой».

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женская сборная Украины по теннису женская сборная Швейцарии по теннису Украина - Швейцария Кубок Билли Джин Кинг Катарина Завацкая Надежда Киченок Селин Наеф Сюзан Бандекки
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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