Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 17:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:10
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Заря и Верес объявили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
13 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги
13 апреля 2025, 17:05 | Обновлено 13 апреля 2025, 17:10
320
0
13 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка будет работать судья Клим Заброда из Киева.
Заря в УПЛ с 32 очками находится на 7-й позиции, а Верес занимают 9-ю позицию (29 пунктов).
Читайте также:Заря – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря и Верес объявили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве
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