13 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Луганская «Заря» принимает ровенский «Верес» на арене «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.

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Главным арбитром поединка будет работать судья Клим Заброда из Киева.

Заря в УПЛ с 32 очками находится на 7-й позиции, а Верес занимают 9-ю позицию (29 пунктов).

Заря и Верес объявили стартовые составы на матч УПЛ в Киеве