Привычное везение не сработало. Болонья уступила на выезде Аталанте
Подопечные Жана Пьеро Гасперини закрепились на третьей строчке
13 апреля в матче 32-го тура Серии А встречались «Аталанта» и «Болонья».
Хозяева поля очень быстро вышли вперед. На 3-й минуте матча отличился Матео Ретеги.
На 21-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Аталанты». После этого подопечные Гасперини отошли в защиту и играли на контратаках.
Во втором тайме игроки «Болоньи» создали несколько опасных моментов, но дело до гола так и не дошло.
Для «Аталанты» – важная победа, которая оставляет команду на 3-й строчке. «Болонья» - на 5-й позиции. Этим матчем была прервана 8-матчевая беспроигрышная серия «Болоньи».
Серия А. 32-й тур. 13 апреля
Аталанта – Болонья - 2:0
Голы: Ретеги, 3, Пашалич, 21
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