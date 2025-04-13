Привычное везение не сработало. Болонья уступила на выезде Аталанте

13 апреля в матче 32-го тура Серии А встречались «Аталанта» и «Болонья».

Хозяева поля очень быстро вышли вперед. На 3-й минуте матча отличился Матео Ретеги.

На 21-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Аталанты». После этого подопечные Гасперини отошли в защиту и играли на контратаках.

Во втором тайме игроки «Болоньи» создали несколько опасных моментов, но дело до гола так и не дошло.

Для «Аталанты» – важная победа, которая оставляет команду на 3-й строчке. «Болонья» - на 5-й позиции. Этим матчем была прервана 8-матчевая беспроигрышная серия «Болоньи».

Серия А. 32-й тур. 13 апреля

Аталанта – Болонья - 2:0

Голы: Ретеги, 3, Пашалич, 21

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine