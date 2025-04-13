Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Привычное везение не сработало. Болонья уступила на выезде Аталанте
Чемпионат Италии
Аталанта
13.04.2025 13:30 – FT 2 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
13 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:18
51
1

Привычное везение не сработало. Болонья уступила на выезде Аталанте

Подопечные Жана Пьеро Гасперини закрепились на третьей строчке

13 апреля 2025, 15:56 | Обновлено 13 апреля 2025, 16:18
51
1
Привычное везение не сработало. Болонья уступила на выезде Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля в матче 32-го тура Серии А встречались «Аталанта» и «Болонья».

Хозяева поля очень быстро вышли вперед. На 3-й минуте матча отличился Матео Ретеги.

На 21-й минуте Марио Пашалич удвоил преимущество «Аталанты». После этого подопечные Гасперини отошли в защиту и играли на контратаках.

Во втором тайме игроки «Болоньи» создали несколько опасных моментов, но дело до гола так и не дошло.

Для «Аталанты» – важная победа, которая оставляет команду на 3-й строчке. «Болонья» - на 5-й позиции. Этим матчем была прервана 8-матчевая беспроигрышная серия «Болоньи».

Серия А. 32-й тур. 13 апреля

Аталанта – Болонья - 2:0

Голы: Ретеги, 3, Пашалич, 21

Видео голов и обзор матча

Фотоотчет с матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Матео Ретеги (Аталанта).
По теме:
Бомбардир Аталанты продолжает феерить. Форвард находиться в шаге от рекорда
Лацио – Рома. Римское дерби. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
«Один игрок этого не сделает». В Лацио опасаются Довбика перед дерби
чемпионат Италии по футболу Серия A Болонья Аталанта Аталанта - Болонья
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Футбол | 12 апреля 2025, 16:55 3
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов

Матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся 12 апреля в 14:05

Ворскла – Полесье – 0:2. Третье подряд поражение. Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 апреля 2025, 15:22 0
Ворскла – Полесье – 0:2. Третье подряд поражение. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Полесье – 0:2. Третье подряд поражение. Видео голов и обзор матча

13 апреля прошел матч 24-го тура чемпионата Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 13.04.2025, 08:31
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Футбол | 12.04.2025, 21:48
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Футбол | 13.04.2025, 11:43
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Экс-арбитр ФИФА: «Судья не заметил игру рукой защитника Руха»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Аталанта повертається після трьох поразок поспіль. А на Болонью варто подивитись у матчі з Інтером у наступному турі
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
Холифилд назвал боксера, который опозорил его и заставил уйти из бокса
13.04.2025, 09:17 1
Бокс
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
Суперкомпьютер назвал победителя Лиги чемпионов. Это не Барселона
12.04.2025, 01:00 4
Футбол
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 12
Футбол
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 21
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
ОФИЦИАЛЬНО. Известна причина задержания Алиева. Составлено 3 протокола
12.04.2025, 18:54 31
Футбол
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
Борнмут определился, что делать с Забарным. Решение огорчит украинца
12.04.2025, 04:55 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем