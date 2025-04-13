У лидера Александрии возникли проблемы со спиной

В календарном матче 24 тура УПЛ с «Рухом» бразильский легионер Безерра уже на 17-й минуте вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, лидера «горожан» донимают боли в спине и 14 апреля он пройдет обследование МРТ. Только после этого можно будет сказать надолго ли выбыл Безерра из строя.

В текущем сезоне Безерра провел за «горожан» в чемпионате 24 поединка и забил шесть голов.

Пока что в активе подопечных Руслана Ротаня 54 очка и они на втором месте. Следующий матч «Александрия» проведет 18 апреля с «Ворсклой».

Ранее мы сообщали, что наставник «Александрии» Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против «Руха».