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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 14:50 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:13
524
0

У лидера Александрии возникли проблемы со спиной

Бразильца ждет обследование МРТ

13 апреля 2025, 14:50 | Обновлено 13 апреля 2025, 15:13
524
0
У лидера Александрии возникли проблемы со спиной
ФК Александрия. Безерра

В календарном матче 24 тура УПЛ с «Рухом» бразильский легионер Безерра уже на 17-й минуте вынужден был попросить замену.

Как стало известно Sport.ua, лидера «горожан» донимают боли в спине и 14 апреля он пройдет обследование МРТ. Только после этого можно будет сказать надолго ли выбыл Безерра из строя.

В текущем сезоне Безерра провел за «горожан» в чемпионате 24 поединка и забил шесть голов.

Пока что в активе подопечных Руслана Ротаня 54 очка и они на втором месте. Следующий матч «Александрия» проведет 18 апреля с «Ворсклой».

Ранее мы сообщали, что наставник «Александрии» Руслан Ротань остался разочарован судейством в матче УПЛ против «Руха».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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