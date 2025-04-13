Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выше будущей звезды Реала. Забарный признан самым дорогим игроком Борнмута
Англия
13 апреля 2025, 14:21 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:45
620
2

Выше будущей звезды Реала. Забарный признан самым дорогим игроком Борнмута

Стоимость украинца оценена в 61-77 млн евро

13 апреля 2025, 14:21 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:45
620
2
Выше будущей звезды Реала. Забарный признан самым дорогим игроком Борнмута
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный стал самым дорогим игроком в своем клубе по версии футбольной обсерватории CIES.

Трансферную стоимость 22-летнего воспитанника киевского «Динамо» оценили в диапазоне от 61 до 77 млн евро.

Илья опередил в рейтинге своего звездного партнера в центре защиты «Борнмута» Дина Хейсена, который ближайшим летом с большой долей вероятности перейдет в мадридский «Реал».

Сообщалось, что «Борнмут» определился, что делать с Забарным.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер топ-клуба АПЛ попал в больницу. Пропустит игру с МЮ
Ньюкасл – Ман Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – Ипсвич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
рейтинг Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Дин Хейсен CIES
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 13 апреля 2025, 11:51 3
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 13 апреля в 16:00 по Киеву

«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
Футбол | 13 апреля 2025, 11:18 0
«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском
«К сожалению». Виейра сообщил неутешительные новости о Малиновском

Украинский хавбек Дженоа не сыграет с Вероной

Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Футбол | 12.04.2025, 21:48
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
Милевский отреагировал на скандальное задержание Алиева
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Футбол | 13.04.2025, 08:31
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Реал на следующий матч выйдет уже с другим тренером
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Футбол | 12.04.2025, 16:55
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Кривбасс – Динамо Киев – 0:2. Удаление Попова, 14-й мяч Ваната. Видео голов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
Забарный более ценный игрок чем Хейсен. У Хейсена преимущество это его испанский паспорт.
Есь немало центрбеков играющих на атаку не хуже Хейсена. А вот найдите центрбеков на столько эффективных в отборе как Забарный.
Ответить
+1
contr
Забарний - нуль ! Такі як Мбаппе Вінісус і тд обсикатимуть його у кожному матчі ! Черговий Мудрик і Сундуков ! Ахмєтовскіє пьозди ☝️😫😫😫
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
Алиев прокомментировал скандальное видео с задержанием полицией
12.04.2025, 17:50 21
Футбол
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
Легендарный тренер: «Этот парень победит Усика и Мухаммеда Али»
12.04.2025, 00:03
Бокс
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
Уоррен объяснил, почему Усик проиграет свой следующий бой
12.04.2025, 04:55 5
Бокс
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
Алонсо решил, что делать с Луниным и Куртуа, когда придет в Реал
12.04.2025, 07:46 7
Футбол
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
Клопп выдвинул Реалу ультиматум. Есть 3 требования, чтобы возглавить клуб
11.04.2025, 13:09 7
Футбол
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
Роналду предложили контракт на два года. Португалец уже принял решение
11.04.2025, 18:34 4
Футбол
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
ФОТО. Таким Усика вы еще не видели. Разгневанный и с одним титулом
11.04.2025, 17:29 4
Бокс
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
Тони Кроос объяснил, для чего Реал проиграл первый матч Арсеналу
12.04.2025, 08:56 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем