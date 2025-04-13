Выше будущей звезды Реала. Забарный признан самым дорогим игроком Борнмута

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный стал самым дорогим игроком в своем клубе по версии футбольной обсерватории CIES.

Трансферную стоимость 22-летнего воспитанника киевского «Динамо» оценили в диапазоне от 61 до 77 млн евро.

Илья опередил в рейтинге своего звездного партнера в центре защиты «Борнмута» Дина Хейсена, который ближайшим летом с большой долей вероятности перейдет в мадридский «Реал».

Сообщалось, что «Борнмут» определился, что делать с Забарным.