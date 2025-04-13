Англия13 апреля 2025, 14:21 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:45
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Выше будущей звезды Реала. Забарный признан самым дорогим игроком Борнмута
Стоимость украинца оценена в 61-77 млн евро
13 апреля 2025, 14:21 | Обновлено 13 апреля 2025, 14:45
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Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный стал самым дорогим игроком в своем клубе по версии футбольной обсерватории CIES.
Трансферную стоимость 22-летнего воспитанника киевского «Динамо» оценили в диапазоне от 61 до 77 млн евро.
Илья опередил в рейтинге своего звездного партнера в центре защиты «Борнмута» Дина Хейсена, который ближайшим летом с большой долей вероятности перейдет в мадридский «Реал».
Сообщалось, что «Борнмут» определился, что делать с Забарным.
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Есь немало центрбеков играющих на атаку не хуже Хейсена. А вот найдите центрбеков на столько эффективных в отборе как Забарный.