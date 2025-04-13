Олег ШАНДРУК: «Подготовились к игре, несмотря на снег и мороз в Ровно»

Главный тренер ровенского «Вереса» Олег Шандрук перед матчем 24-го тура УПЛ против луганской «Зари» рассказал о подготовке к игре и сильных сторонах соперника:

«Несмотря на снег и мороз, которые бушевали в Ровно в течение недели, команда выполнила весь запланированный объем работы. Хочу поблагодарить работников, которые в таких условиях сумели прекрасно подготовить к занятиям тренировочные поля на базе и стадионе. К игре с Зарей команда подходит в позитивном настроении.

Что касается предстоящего матча, главное для нас – сделать работу над ошибками после прошлой игры. Заря – достаточно квалифицированный соперник, регулярно получает очки и находится в верхней части таблицы. Это точно будет интересное противостояние.

Сильные стороны Зари – это игра в фазе атаки, игра на мяче. Все игроки атакующего звена заслуживают внимания. Тот же Мичин, тот же Будковский. Поэтому я бы отметил именно атакующее звено соперника».