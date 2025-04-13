Владислав Ванат отпраздновал голевой юбилей

В матче с «Кривбассом» (2:0) 23-летний нападающий киевлян Владислав Ванат забил 50-й мяч в карьере. 43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках (по 2 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы), 2 – за национальную сборную и 1 – в Кубке Украины. На клубном уровне Владислав 45 раз отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».

Чтобы войти в бомбардирский «Клуб 50» Ванату понадобилось 133 матча (ср. результативность – 0,38 за игру). А во временном исчислении – 3 года 228 дней, начиная с голевого дебюта на высшем уровне, который состоялся 27 августа 2021 года в домашнем поединке «Черноморца» с «Александрией» в УПЛ (2:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в карьере Владислава Ваната

Сезон Клуб Ваната ЧУ КУ ЕК СУ Всего 2021/22 Черноморец 3 - - - 3 2022/23 Динамо 12 - 1 - 13 2023/24 Динамо 14 - - - 14 2024/25 Динамо 14 1 3 2 20 Итого 43 1 4 3 50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.