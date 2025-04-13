Владислав Ванат отпраздновал голевой юбилей
23-летний форвард киевлян забил 50-й мяч в карьере
В матче с «Кривбассом» (2:0) 23-летний нападающий киевлян Владислав Ванат забил 50-й мяч в карьере. 43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках (по 2 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы), 2 – за национальную сборную и 1 – в Кубке Украины. На клубном уровне Владислав 45 раз отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».
Чтобы войти в бомбардирский «Клуб 50» Ванату понадобилось 133 матча (ср. результативность – 0,38 за игру). А во временном исчислении – 3 года 228 дней, начиная с голевого дебюта на высшем уровне, который состоялся 27 августа 2021 года в домашнем поединке «Черноморца» с «Александрией» в УПЛ (2:2).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
50 голов в карьере Владислава Ваната
|
Сезон
|
Клуб Ваната
|
ЧУ
|
КУ
|
ЕК
|
СУ
|
Всего
|
2021/22
|
Черноморец
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
2022/23
|
Динамо
|
12
|
-
|
1
|
-
|
13
|
2023/24
|
Динамо
|
14
|
-
|
-
|
-
|
14
|
2024/25
|
Динамо
|
14
|
1
|
3
|
2
|
20
|
Итого
|
|
43
|
1
|
4
|
3
|
50
ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник посетовал на низкую результативность форвардов
Египетский вингер является лучшим по среднем количеству голевых действий за игру