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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 10:56 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:00
414
0

Владислав Ванат отпраздновал голевой юбилей

23-летний форвард киевлян забил 50-й мяч в карьере

13 апреля 2025, 10:56 | Обновлено 13 апреля 2025, 11:00
414
0
Владислав Ванат отпраздновал голевой юбилей
ФК Динамо. Владислав Ванат

В матче с «Кривбассом» (2:0) 23-летний нападающий киевлян Владислав Ванат забил 50-й мяч в карьере. 43 раза он поражал ворота соперников в чемпионатах Украины, 4 – в еврокубках (по 2 – в Лиге чемпионов и Лиге Европы), 2 – за национальную сборную и 1 – в Кубке Украины. На клубном уровне Владислав 45 раз отличился за «Динамо» и 3 – за «Черноморец».

Чтобы войти в бомбардирский «Клуб 50» Ванату понадобилось 133 матча (ср. результативность – 0,38 за игру). А во временном исчислении – 3 года 228 дней, начиная с голевого дебюта на высшем уровне, который состоялся 27 августа 2021 года в домашнем поединке «Черноморца» с «Александрией» в УПЛ (2:2).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

50 голов в карьере Владислава Ваната

Сезон

Клуб Ваната

ЧУ

КУ

ЕК

СУ

Всего

2021/22

Черноморец

3

-

-

-

3

2022/23

Динамо

12

-

1

-

13

2023/24

Динамо

14

-

-

-

14

2024/25

Динамо

14

1

3

2

20

Итого

43

1

4

3

50

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; ЕК - еврокубки; СУ - сборная Украины.

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цифры и факты Владислав Ванат Динамо Киев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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