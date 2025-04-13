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Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 09:58 |
59
0

Факундо БАТИСТА: «С Ворсклой будет вязкая игра. Мы хотим взять 3 очка»

Форвард «Полесья» высказался о будущем матче УПЛ

13 апреля 2025, 09:58 |
59
0
Факундо БАТИСТА: «С Ворсклой будет вязкая игра. Мы хотим взять 3 очка»
ФК Полесье. Факундо Батиста

Форвард житомирского «Полесья» Факундо Батиста рассказал о своей адаптации в Украине. Футболист признался, что хочет забивать в каждом матче.

– Это награда лучшего игрока в феврале и марте. Я очень счастлив получить эту награду. Было много работы, которую я сделал и одноклубники, которые помогли мне в этом. Я очень счастлив быть в Украине.

Адаптация проходит хорошо, сейчас хочу каждый матч забивать гол и приносить результат команде, это сейчас самое важное для нас.

– С Ворсклой будет очень тяжелая и вязкая игра, игроки достаточно сильные, Мы будем играть у них дома, но мы едем за тремя очками. Будет очень много дуэлей, мы это понимаем, но едем туда, чтобы выигрывать и привезти 3 очка, – сказал Батиста.

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Факундо Батиста Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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