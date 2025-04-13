«Если бы они забивали...» Лупашко назвал главную проблему Карпат в УПЛ
Наставник посетовал на низкую результативность форвардов
Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко назвал главную проблему «львов» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.
– Полузащитники Бруниньо и Амвросий Чачуа на сегодняшний день имеют в своем активе по 7 голов, у нападающего Игоря Краснопира – 6, но во второй части сезона он еще не забивал. Отсутствие ударного форварда – это проблема для «Карпат»?
– Если бы нападавшие забивали, это было бы гораздо лучше. Тогда нам было бы немного легче и наши результаты были бы лучше.
Впрочем, они делают свою работу. Я верю в них, они очень полезны команде. Мы не будем их критиковать, а только направлять их и помогать им, чтобы они забивали больше, – сказал Лупашко.
В нынешнем сезоне УПЛ львовские «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 23 сыгранных матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даниил Алефиренко балует свою пассию
Прикол с уважением к старшим продолжается