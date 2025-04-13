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  4. «Если бы они забивали...» Лупашко назвал главную проблему Карпат в УПЛ
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 08:39 |
463
0

«Если бы они забивали...» Лупашко назвал главную проблему Карпат в УПЛ

Наставник посетовал на низкую результативность форвардов

13 апреля 2025, 08:39 |
463
0
«Если бы они забивали...» Лупашко назвал главную проблему Карпат в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Лупашко

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко назвал главную проблему «львов» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

– Полузащитники Бруниньо и Амвросий Чачуа на сегодняшний день имеют в своем активе по 7 голов, у нападающего Игоря Краснопира – 6, но во второй части сезона он еще не забивал. Отсутствие ударного форварда – это проблема для «Карпат»?

– Если бы нападавшие забивали, это было бы гораздо лучше. Тогда нам было бы немного легче и наши результаты были бы лучше.

Впрочем, они делают свою работу. Я верю в них, они очень полезны команде. Мы не будем их критиковать, а только направлять их и помогать им, чтобы они забивали больше, – сказал Лупашко.

В нынешнем сезоне УПЛ львовские «Карпаты» занимают шестую строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 23 сыгранных матчей.

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Владислав Лупашко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Амбросий Чачуа Бруниньо Игорь Краснопир
Олег Вахоцкий Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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