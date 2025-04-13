ФОТО. Лупашко и Бруниньо получили от УПЛ призы лучшим за месяц

Лучшие в феврале-марте – Владислав Лупашко и Бруниньо – получили награды от Украинской Премьер-лиги.

Тренировка «Карпат» началась с поздравлений. Владислав Лупашко и Бруниньо получили свои награды как лучший тренер и игрок месяца УПЛ в феврале и марте.

Для кормчих зелено-белых это уже вторая награда в сезоне, он становился лучшим по итогам октября.

Бразильского полузащитника «Карпат» выбрали лучшим игроком месяца УПЛ впервые.