Украина. Премьер лига13 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:44
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ФОТО. Лупашко и Бруниньо получили от УПЛ призы лучшим за месяц
В феврале и марте представители Карпат показали отличные результаты
13 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:44
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Лучшие в феврале-марте – Владислав Лупашко и Бруниньо – получили награды от Украинской Премьер-лиги.
Тренировка «Карпат» началась с поздравлений. Владислав Лупашко и Бруниньо получили свои награды как лучший тренер и игрок месяца УПЛ в феврале и марте.
Для кормчих зелено-белых это уже вторая награда в сезоне, он становился лучшим по итогам октября.
Бразильского полузащитника «Карпат» выбрали лучшим игроком месяца УПЛ впервые.
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