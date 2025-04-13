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  4. ФОТО. Лупашко и Бруниньо получили от УПЛ призы лучшим за месяц
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:44
74
0

ФОТО. Лупашко и Бруниньо получили от УПЛ призы лучшим за месяц

В феврале и марте представители Карпат показали отличные результаты

13 апреля 2025, 05:08 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:44
74
0
ФОТО. Лупашко и Бруниньо получили от УПЛ призы лучшим за месяц
УПЛ. Владислав Лупашко и Бруниньо

Лучшие в феврале-марте – Владислав Лупашко и Бруниньо – получили награды от Украинской Премьер-лиги.

Тренировка «Карпат» началась с поздравлений. Владислав Лупашко и Бруниньо получили свои награды как лучший тренер и игрок месяца УПЛ в феврале и марте.

Для кормчих зелено-белых это уже вторая награда в сезоне, он становился лучшим по итогам октября.

Бразильского полузащитника «Карпат» выбрали лучшим игроком месяца УПЛ впервые.

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фото Владислав Лупашко чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Бруниньо
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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