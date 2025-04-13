МУЗЕТТИ: «Возможно, мое имя тоже станет таким, на которое будут равняться»

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти, переиграв в трех сетах австралийца Алекса де Минаура, вышел в свой первый в карьере финал на турнирах серии Мастерс.

23-летний итальянец оказался в шаге от того, чтобы присоединиться к Джеку Дрейперу и Якубу Меншику – новым чемпионам на уровне ATP 1000 в этом сезоне.

«Надеюсь, одна из этих недель станет особенной и для меня. И, возможно, мое имя тоже станет таким, на которое будут равняться», — сказал Музетти на прошлой неделе в интервью во время медиа-дня на кортах Монте-Карло еще перед стартом турнира.

«Я уже чувствую себя немного старым на фоне молодых ребят. Они наступают. Я смотрю на таких, как Жоау Фонсека, Якуб Меншик, Лернер Тьен – они могли бы быть моими младшими братьями в туре».

Музетти по ходу турнира трижды вырывал победу, уступая по ходу матча. В первом круге он отыгрался после сета и 2:4 в матче с Бу Юнчаокете, во втором был в двух очках от поражения против Иржи Легечки. В полуфинале он снова справился с давлением: уступив первую партию Алексу де Минауру и не сумев подать на матч при 5:4, собрался и выиграл последние три очка на тай-брейке.

«Я чувствую, что необходимость взрослеть и становиться более зрелым на корте у меня только растет. Я постараюсь как можно быстрее совершенствоваться и достигать большего», — сказал итальянец накануне финала.