Музетти и де Минаур в трех сетах определили второго финалиста Монте-Карло
Лоренцо вырвал победу у Алекса на тай-брейке и за трофей поборется против Алькараса
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти (АТР 16) вышел в финал грунтового турнира АТР 1000 в Монте-Карло, Монако.
В полуфинале итальянец в трех сетах переиграл австралийца Алекса де Минаура (АТР 10) за 2 часа и 41 минуту.
ATP 1000 Монте-Карло. Грунт. 1/2 финала
Лоренцо Музетти (Италия) [13] – Алекс де Минаур (Австралия) [8] – 1:6, 6:4, 7:6 (7:4)
Это была третья встреча соперников. Лоренцо выиграл второе очное противостояние.
В финале Музетти сыграет против Карлоса Алькараса, который в своем полуфинальном поединке ранее одолел Алехандро Давидовича Фокину.
Лоренцо вышел в шестой финал на уровне АТР и первый на Мастерсах. В LIVE-рейтинге АТР Лоренцо идет 11-м.
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