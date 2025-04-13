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  4. Свитолина – действующая рекордсменка сборной Украины по количеству побед
Кубок Билли Джин Кинг
13 апреля 2025, 07:39 | Обновлено 13 апреля 2025, 07:43
207
0

Свитолина – действующая рекордсменка сборной Украины по количеству побед

Элина Свитолина одержала 17-ю победу в составе сборной в одиночном разряде

13 апреля 2025, 07:39 | Обновлено 13 апреля 2025, 07:43
207
0
Свитолина – действующая рекордсменка сборной Украины по количеству побед
BTU. Элина Свитолина

Лидер женской сборной Украины по теннису Элина Свитолина, победив в одиночном матче Квалификации Кубка Билли Джин Кинг швейцарку Жиль Тайхман, переписала рекордные достижения национальной команды.

Элина одержала 17-ю победу в составе сборной в одиночном разряде и сравнялась по этому показателю с Еленой Татарковой, которая до этого была единоличной рекордсменкой.

Топ-5 украинских теннисисток по количеству побед в матчах за сборную в одиночном разряде:

1-2. Елена Татаркова – 17 (24 матча)
1-2. Элина Свитолина – 17 (26 матчей)
3. Алена Бондаренко – 15 (24 матча)
4. Леся Цуренко – 12 (26 матчей)
5. Катерина Володько (Бондаренко) – 11 (21 матч)

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Кубок Билли Джин Кинг Элина Свитолина рекорд женская сборная Украины по теннису Елена Татаркова Алена Бондаренко Леся Цуренко Катерина Володько (Бондаренко)
Вячеслав Кулаковский Источник: Большой теннис Украины
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