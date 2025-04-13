Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес
13 апреля в 18:00 состоится матч 24-го тура чемпионата Украины
13 апреля в 18:00 в Киеве пройдет поединок 24-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Луганская «Заря» и ровенский «Верес» встретятся на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Клим Заброда из Киева будет работать главным арбитром встречи.
В турнирной таблице УПЛ Заря имеет 32 очка (7-е место), Верес находится на 9-й позиции (29 баллов).
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Верес
Видеотрансляция матча проводится телеканалом УПЛ-ТБ, который доступен на платформе MEGOGO.
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