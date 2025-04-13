ПСВ разгромил аутсайдера чемпионата, забив пять сухих мячей
Команда занимает вторую строчку и пытается догнать «Аякс»
12 апреля было сыграно четыре матча 29-го тура Эредивизи.
ПСВ на своем поле разобрался с аутсайдером чемпионата «Алмере Сити». Счет в первом тайме уже был 4:0.
Во второй половине игроки ПСВ сбавили обороты и забили лишь однажды. В итоге – 5:0.
«Ситтард» уступил «Фейеноорду» 0:2. Гости забивали во втором тайме. «Фейенорд» – главный преследователь эйндховенского ПСВ и находится на третьей строчке.
«Спарта» из Роттердама победила «Херенвен» 3:1 и ворвалась в борьбу за Лигу конференций.
«Бреда» и «Гоу Эхед Иглс» сильнейшего не выявили и сыграли вничью 1:1.
Эредивизи. 29-й тур. 12 апреля
ПСВ – Алмере Сити – 5:0
Голы: Сайбари, 5, 68, Бакайоко, 22, Ланг, 26, Тильман, 41
Ситтард – Фейенорд – 0:2
Голы: Модер, 58, 65 (пенальти)
Спрата - Херенвен - 3:1
Голы: ван Берген, 29, Лауритсен, 69 (пенальти), Ториссон, 84, - Джаханбахш, 90+4 (пенальти)
Бреда - Гоу Эхед Иглс - 1:1
Голы: Балард, 53, - Дейл, 15
События матча
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