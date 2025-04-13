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Чемпионат Нидерландов
ПСВ Эйндховен
12.04.2025 21:00 – FT 5 : 0
Алмере Сити
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Нидерланды
13 апреля 2025, 09:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 09:43
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0

ПСВ разгромил аутсайдера чемпионата, забив пять сухих мячей

Команда занимает вторую строчку и пытается догнать «Аякс»

13 апреля 2025, 09:40 | Обновлено 13 апреля 2025, 09:43
71
0
ПСВ разгромил аутсайдера чемпионата, забив пять сухих мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля было сыграно четыре матча 29-го тура Эредивизи.

ПСВ на своем поле разобрался с аутсайдером чемпионата «Алмере Сити». Счет в первом тайме уже был 4:0.

Во второй половине игроки ПСВ сбавили обороты и забили лишь однажды. В итоге – 5:0.

«Ситтард» уступил «Фейеноорду» 0:2. Гости забивали во втором тайме. «Фейенорд» – главный преследователь эйндховенского ПСВ и находится на третьей строчке.

«Спарта» из Роттердама победила «Херенвен» 3:1 и ворвалась в борьбу за Лигу конференций.

«Бреда» и «Гоу Эхед Иглс» сильнейшего не выявили и сыграли вничью 1:1.

Эредивизи. 29-й тур. 12 апреля

ПСВ – Алмере Сити – 5:0

Голы: Сайбари, 5, 68, Бакайоко, 22, Ланг, 26, Тильман, 41

Ситтард – Фейенорд – 0:2

Голы: Модер, 58, 65 (пенальти)

Спрата - Херенвен - 3:1

Голы: ван Берген, 29, Лауритсен, 69 (пенальти), Ториссон, 84, - Джаханбахш, 90+4 (пенальти)

Бреда - Гоу Эхед Иглс - 1:1

Голы: Балард, 53, - Дейл, 15

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Тилльман (ПСВ Эйндховен).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Ланг (ПСВ Эйндховен).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Жоан Бакайоко (ПСВ Эйндховен).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Исмаэль Сайбари (ПСВ Эйндховен).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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