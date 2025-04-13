Спортинг победил Санту-Клару в матче с двумя удалениями
Матч между командами завершился спорами
12 апреля в 29-м туре португальской лиги встречались «Санта-Клара» и «Спортинг».
В матче было очень много борьбы. Болельщики увидели 6 желтых карточек и 2 красные и только один гол. Во второй половине игры Жени Катаму открыл счет в матче.
Этот гол стал для «Спортинга» победным.
«Боавишта» понемногу приближается к вылету из чемпионата. Команда дома уступила «Насьоналю» со счетом 0:1. «Боавишта» игру завершала в меньшинстве.
«Фамаликау» одержал разгромную победу над «Эшторилем» – 3:0. Все три гола хозяева забили во втором тайме.
«Порту» на выезде одолел «Каса Пиа» со счетом 1:0. Родригу Мора забил гол на 5-й минуте.
Лига Португалии. 29-й тур. 12 апреля
Санта-Клара – Спортинг – 0:1
Гол: Катаму, 50
Удаления: Роха (после финального свистка), – Гардер (после финального свистка)
Боавишта – Насьонал – 0:1
Гол: Жоэль, 15
Удаление: Камара, 83
Фамаликау – Эшторил – 3:0
Голы: Соррисо, 63, Сейк, 73, Жил Диаш, 90+3
Каза Пиа – Порту – 0:1
Гол: Мора 5
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