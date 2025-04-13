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Каза Пия
12.04.2025 22:30 – FT 0 : 1
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Португалия
13 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 13 апреля 2025, 06:25
61
0

Спортинг победил Санту-Клару в матче с двумя удалениями

Матч между командами завершился спорами

13 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 13 апреля 2025, 06:25
61
0
Спортинг победил Санту-Клару в матче с двумя удалениями
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в 29-м туре португальской лиги встречались «Санта-Клара» и «Спортинг».

В матче было очень много борьбы. Болельщики увидели 6 желтых карточек и 2 красные и только один гол. Во второй половине игры Жени Катаму открыл счет в матче.

Этот гол стал для «Спортинга» победным.

«Боавишта» понемногу приближается к вылету из чемпионата. Команда дома уступила «Насьоналю» со счетом 0:1. «Боавишта» игру завершала в меньшинстве.

«Фамаликау» одержал разгромную победу над «Эшторилем» – 3:0. Все три гола хозяева забили во втором тайме.

«Порту» на выезде одолел «Каса Пиа» со счетом 1:0. Родригу Мора забил гол на 5-й минуте.

Лига Португалии. 29-й тур. 12 апреля

Санта-Клара – Спортинг – 0:1

Гол: Катаму, 50

Удаления: Роха (после финального свистка), – Гардер (после финального свистка)

Боавишта – Насьонал – 0:1

Гол: Жоэль, 15

Удаление: Камара, 83

Фамаликау – Эшторил – 3:0

Голы: Соррисо, 63, Сейк, 73, Жил Диаш, 90+3

Каза Пиа – Порту – 0:1

Гол: Мора 5

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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