Кризис Сульшера. Бешикташ на своем поле уступил Башакшекиру

12 апреля в 31-м туре Суперлиги Турции было сыграно три матча.

Дела у главного тренера «Бешикташа» Уле Гуннара Сульшера желают быть лучше. Команда уступила на своем поле «Башакшекиру» со счетом 0:2.

В первом тайме команды голов не забивали, а во втором гости отличились дважды. Дублем в этой игре забил Юсуф Сари.

«Коньяспор» одержал минимальную победу над «Гезтепе» – 1:0.

«Бодрумспор», который борется за выживание, разошелся миром с «Антальяспором» – 0:0.

Суперлига Турции. 13 апреля

Бешикташ – Башакшекир – 0:2

Голы: Сари, 62, 76

Коньяспор – Гезтепе – 1:0

Гол: Крамер, 24

Бодрумспор - Антальяспор - 0:0