Кризис Сульшера. Бешикташ на своем поле уступил Башакшекиру
Команда может остаться без еврокубков на следующий сезон
12 апреля в 31-м туре Суперлиги Турции было сыграно три матча.
Дела у главного тренера «Бешикташа» Уле Гуннара Сульшера желают быть лучше. Команда уступила на своем поле «Башакшекиру» со счетом 0:2.
В первом тайме команды голов не забивали, а во втором гости отличились дважды. Дублем в этой игре забил Юсуф Сари.
«Коньяспор» одержал минимальную победу над «Гезтепе» – 1:0.
«Бодрумспор», который борется за выживание, разошелся миром с «Антальяспором» – 0:0.
Суперлига Турции. 13 апреля
Бешикташ – Башакшекир – 0:2
Голы: Сари, 62, 76
Коньяспор – Гезтепе – 1:0
Гол: Крамер, 24
Бодрумспор - Антальяспор - 0:0
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Поединок стартует в 13:15
Матч пройдет 12 апреля в 13:30 по киевскому времени