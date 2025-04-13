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Бодрумспор
12.04.2025 19:00 – FT 0 : 0
Антальяспор
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Турция
13 апреля 2025, 05:25 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:48
101
0

Кризис Сульшера. Бешикташ на своем поле уступил Башакшекиру

Команда может остаться без еврокубков на следующий сезон

13 апреля 2025, 05:25 | Обновлено 13 апреля 2025, 05:48
101
0
Кризис Сульшера. Бешикташ на своем поле уступил Башакшекиру
Getty Images/Global Images Ukraine

12 апреля в 31-м туре Суперлиги Турции было сыграно три матча.

Дела у главного тренера «Бешикташа» Уле Гуннара Сульшера желают быть лучше. Команда уступила на своем поле «Башакшекиру» со счетом 0:2.

В первом тайме команды голов не забивали, а во втором гости отличились дважды. Дублем в этой игре забил Юсуф Сари.

«Коньяспор» одержал минимальную победу над «Гезтепе» – 1:0.

«Бодрумспор», который борется за выживание, разошелся миром с «Антальяспором» – 0:0.

Суперлига Турции. 13 апреля

Бешикташ – Башакшекир – 0:2

Голы: Сари, 62, 76

Коньяспор – Гезтепе – 1:0

Гол: Крамер, 24

Бодрумспор - Антальяспор - 0:0

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Уле Гуннар Сульшер Гезтепе Коньяспор
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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