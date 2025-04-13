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  4. Александр КУЧЕР: «Каждый матч подобные ошибки. Это бьет по психологии»
Украина. Премьер лига
13 апреля 2025, 04:25 | Обновлено 13 апреля 2025, 04:30
155
0

Александр КУЧЕР: «Каждый матч подобные ошибки. Это бьет по психологии»

«Черноморец» проиграл важную игру в борьбе за выживание

13 апреля 2025, 04:25 | Обновлено 13 апреля 2025, 04:30
155
0
Александр КУЧЕР: «Каждый матч подобные ошибки. Это бьет по психологии»
ФК Черноморец. Александр Кучер

Главный тренер «Черноморца» Александр Кучер объяснил поражение в 24-м туре УПЛ против »Оболони (0:1).

– Эмоции – не отрицательные, но и не положительные, потому что нет победы, нет очков, которые хотели положить в копилку. Игра была равной, но мы сами себе забили. Оболонь победила. Комментировать сложно – вы сами все видели.

– В защите были ошибки. Как планируете с этим работать?

Я не считаю, что там были критические ошибки. В целом сыграли неплохо. Ошибки были связаны с полем или с неготовностью отдельных игроков. Но в целом – оборона действовала хорошо.

– Команда неплохо начала, но после гола исчезла. Это психология?

Да, психологически тяжело, когда забиваешь сам себе - и это уже не впервые. Вспоминаю игру с Карпатами - тогда тоже были подобные ошибки. Это бьет по психологии. Трудно собраться, когда почти в каждом матче случается похожее. Но мы имели моменты, могли отыграться. В первом тайме были моменты – где-то выручил вратарь, где-то не попали в ворота. Но результат - неудовлетворительный.

– Что с Безбородько?

У него повреждение ахилла. Я не хотел рисковать, чтобы не усугубить ситуацию. Лучше вовремя снять, чем потерять надолго.

- Гол – это ошибка вратаря или всей команды?

Команда выигрывает и команда проигрывает. Это общая ответственность.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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