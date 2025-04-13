Сергей ШИЩЕНКО: «Главная задача команды – не вылететь»

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко рассказал о победе над «Черноморцем» в матче 24-го тура Украинской Премьер-лиге.

– Ваш послематчевый комментарий и эмоции после победы?

– Эмоции замечательные, классные. Очень благодарен ребятам, всем игрокам, за эти эмоции, которые мы испытываем. Что касается игры – я очень доволен результатом, игрой, уверенностью, действиями наших игроков в обороне.

Конечно, были ошибки, которые приводили к непростым ситуациям у наших ворот. Но и были замечательные атаки, контратаки. Мы могли забить еще один мяч. Я поблагодарил ребят за эти эмоции и за то, что в двух последних играх с конкурентами взяли максимум очков. Для нас это очень важно.

– Почему именно Руслан Черненко исполнял пенальти?

– У нас есть несколько игроков, которые хорошо бьют пенальти – и Суханов, и Черненко, и Слободян. Но пенальти у нас не так часто бывают. Я был уверен, что Руслан забьет, потому что на тренировках он очень уверенно выполняет такие удары. У него поставленный удар, он хорошо использует моменты. Но все иногда не забивают – даже звезды. Поэтому я не имею претензий к Руслану. Мы его поддержали в перерыве, и самое главное, что во втором тайме были еще хорошие моменты.

– Команда могла забить еще 3-4 раза в контратаках. Что помешало – техническое мастерство или волнение?

– Я думаю, это и волнение, и мастерство. Мы отрабатываем контратаки на тренировках – это важная часть современного футбола. Но в игре совсем другие эмоции и другая ответственность. У кого-то есть уверенность на тренировках, но в матче уже сложнее психологически справиться с моментом. Думаю, это комплексная причина.

– Есть ли задача попасть в топ-10?

– О десятом месте мне никто не говорил. Наша главная задача – не вылететь напрямую и не попасть в переходные матчи. Это понимают и руководство, и игроки. Впереди еще шесть матчей, все очень важные. Мы до сих пор внизу турнирной таблицы, поэтому борьба будет тяжелой. Все сейчас пытаются исправить свое положение. Думаю, борьба и за выживание, и за медали будет продолжаться до последнего тура.

– В конце матча Валерий Дубко спас после удара и мяча в перекладину...

– Очень доволен. Было бы лучше закрыть игру еще при счете 2:0 или 3:0 и играть спокойно. Но футбол интересен именно эмоциями. Ты выигрываешь, все хорошо – и тут такой момент. Фарт или не фарт. Нам повезло, и я рад, что все так сложилось.