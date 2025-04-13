Микель АРТЕТА: «Уже с завтрашнего дня все мысли о Реале»
«Арсенал» не смог дома обыграть «Брентфорд»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал домашнюю ничью против «Брентфорда» в матче 32-го тура АПЛ.
«Нужно быть самокритичными, ведь мы очень плохо играли до того, как пропустили гол. Против «Брентфорда» ты знаешь, чего ждать. У них всегда стандартные действия. Вратарь подает длинный мяч, а дальше они пытаются заработать аут или угловой. В таком же моменте мы пропустили гол. Это ошибка в обороне.
Знал, что команде будет трудно, ведь не все смогли отыграть 90 минут в одном темпе. К сожалению, несколько замен были вынужденные, а после травмы Жоржиньо нам пришлось играть в меньшинстве.
Не думаю, что футболисты сегодня думали о мадридском «Реале». Все знают, что в Премьер-лиге тоже очень важны шесть матчей и надо показывать лучшее в каждой игре. Мы могли бы еще бороться за титул в Премьер-лиге.
Уже завтра будем думать о «Реале». В среду очень важная игра. Мы уже думаем и о составе команды, и о том, как будем играть. Томас Партей почувствовал какой-то дискомфорт, и мы не хотели рисковать. Его обследуют врачи, и дальше будем знать.
Что же касается Бена Уайта, то здесь вообще ситуация не понятна. Посмотрим, несколько дней у нас еще есть. Также у Жоржиньо подозрение на травму ребер. Он покинул поле с проблемами с дыханием», – прокомментировал Артета.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 13 апреля в 16:00 по Киеву
Артем не считает, что его друг был пьян