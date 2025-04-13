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Монако
12.04.2025 18:00 – FT 3 : 0
Марсель
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Франция
13 апреля 2025, 01:59 |
28
0

Неожиданный разгром. Монако у себя дома разбило Марсель

Хозяева поля забили три безответных мяча

13 апреля 2025, 01:59 |
28
0
Неожиданный разгром. Монако у себя дома разбило Марсель
Getty Images/Global Images Ukraine. Монако

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем».

Встреч принимал Стадион Луи 2 в Монако.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля забили три безответных мяча в ворота Роберто де Дзерби: в первой половине матча отличился Минамино, во второй забивали Эмболо и Закария.

После этого матча «Монако» с 53 очками поднялось на 2-е место. «Марсель» с 52 баллами опустился на 3-ю строчку.

Лига 1. 29-й тур

Монако – Марсель – 3:0

Голы: Минамино, 32, Эмболо, 58, Закария, 82 (пенальти)

Видеообзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Денис Закария (Монако).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Монако).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Такуми Минамино (Монако).
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Лига 1 (Франция) Монако Марсель чемпионат Франции по футболу Денис Закария Брель Эмболо Такуми Минамино
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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