Неожиданный разгром. Монако у себя дома разбило Марсель

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем».

Встреч принимал Стадион Луи 2 в Монако.

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Хозяева поля забили три безответных мяча в ворота Роберто де Дзерби: в первой половине матча отличился Минамино, во второй забивали Эмболо и Закария.

После этого матча «Монако» с 53 очками поднялось на 2-е место. «Марсель» с 52 баллами опустился на 3-ю строчку.

Лига 1. 29-й тур

Монако – Марсель – 3:0

Голы: Минамино, 32, Эмболо, 58, Закария, 82 (пенальти)

Видеообзор матча:

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.