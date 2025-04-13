Неожиданный разгром. Монако у себя дома разбило Марсель
Хозяева поля забили три безответных мяча
В субботу, 12 апреля, состоялся матч 29-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Марселем».
Встреч принимал Стадион Луи 2 в Монако.
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Хозяева поля забили три безответных мяча в ворота Роберто де Дзерби: в первой половине матча отличился Минамино, во второй забивали Эмболо и Закария.
После этого матча «Монако» с 53 очками поднялось на 2-е место. «Марсель» с 52 баллами опустился на 3-ю строчку.
Лига 1. 29-й тур
Монако – Марсель – 3:0
Голы: Минамино, 32, Эмболо, 58, Закария, 82 (пенальти)
Видеообзор матча:
Фото матча:
События матча
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