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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Наср Эр-Рияд
12.04.2025 21:00 – FT 2 : 1
Аль-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
13 апреля 2025, 02:18 |
22
0

Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии

13 апреля 2025, 02:18 |
22
0
Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В субботу, 12 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Риядом».

Встречу принимал Аль-Аввал Парк в Эр-Рияде.

Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.

Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур

Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1

Голы: Роналду, 56, 63 – Селемани, 45+2

Видеообзор матча:

События матча

90’
Ахмед Асири (Аль-Рияд) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фаи Селемани (Аль-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Рияд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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