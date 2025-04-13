12.04.2025 21:00 – FT 2 : 1
Саудовская Аравия13 апреля 2025, 02:18 |
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Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1. Дубль Роналду. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии
13 апреля 2025, 02:18 |
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В субботу, 12 апреля, состоялся матч 27-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Риядом».
Встречу принимал Аль-Аввал Парк в Эр-Рияде.
Хозяева поля добыли победу со счетом 2:1.
Чемпионат Саудовской Аравии. 27-й тур
Аль-Наср – Аль-Рияд – 2:1
Голы: Роналду, 56, 63 – Селемани, 45+2
Видеообзор матча:
События матча
90’
Ахмед Асири (Аль-Рияд) получает красную карточку.
64’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Фаи Селемани (Аль-Рияд).
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